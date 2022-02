Foligno, anziana accende la stufetta per scaldarsi e i vicini si infuriano per il rumore: arriva la polizia

17 febbraio 2022 a

A Foligno gli agenti della polizia di Stato del commissariato sono intervenuti in un condominio dove era stata segnalata una lite tra vicini di casa, intervento avvenuto dopo una chiamata nel cuore della notte. Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso dall’anziana che aveva fatto richiesta, una signora del 1935, che il vicino di casa, nel corso della notte stessa, aveva staccato più volte l’energia elettrica della sua abitazione, andando persino a bussare con violenza alla porta di casa. La donna ha spiegato che, non avendo riscaldamento nella propria abitazione, si era vista costretta a utilizzare una stufetta elettrica per scaldarsi.

Quest’ultima, a dire dell’anziana donna, sarebbe stata la causa dell’incrinarsi del rapporto con il vicino che, più volte, si è lamentato del disturbo creato dal rumore dell’elettrodomestico. I poliziotti, a quel punto, hanno sentito anche la famiglia vicina che, seppur negando di aver disattivato il contatore, ha confermato di aver bussato a casa dell'anziana per cercare di porre fine a quel fastidio insistente, che rendeva impossibile il loro riposo. Dopo aver constatato i cattivi rapporti di vicinato tra le parti, gli agenti hanno invitato tutti a tenere un comportamento improntato sulla correttezza e a rivolgersi alla polizia di Stato in caso di necessità, evitando così di intraprendere autonome iniziative che a volte possono avere anche risvolti di natura penale.

Del resto i rapporti tra i vicini di casa quando si deteriorano spesso e volentieri finiscono nelle aule di tribunale, da qui l’invito degli agenti a usare il buonsenso e, prima che la situazione degeneri, rivolgersi proprio alle forze dell’ordine. Quest’ultima vicenda accaduta a Foligno la dice lunga e deve far riflettere. Nell'ultimo periodo sono state diverse le nottate con temperature particolarmente basse e chi non ha a disposizione un impianto di riscaldamento cerca di fare di tutto per cercare di trascorrere la notte con maggiore serenità possibile.

