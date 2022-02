Perugia, aneurisma: insegnante salvata con una tecnica innovativa: "Mi hanno ridato la vita"

Flavia Pagliochini 17 febbraio 2022 a

A Perugia un caso di buona sanità che vede protagonista il reparto di Neuroangiografia e interventistica dell’ospedale diretto dal dottor Mohammed Hamam e dalla sua équipe formata dal personale medico, tecnico, anestesisti e infermieristico. A raccontare la sua storia un’insegnante di Rivotorto, Luciana Tosti, che ha deciso di rendere nota la sua testimonianza in un periodo in cui le difficoltà dovute dalla pandemia si trasformano, nella percezione del cittadino che vive i disagi, in malasanità. “Dobbiamo invece riconoscere che l’attività neurointerventistica è un’eccellenza del nostro territorio e punto di riferimento per il centro Italia. I numeri ne sono la dimostrazione concreta: dal 2010 al 2020 sono stati eseguiti quasi 900 interventi di sola embolizzazione degli aneurismi celebrali, di cui il 40% sono extraregionali”.

Per l’insegnante “l’equipe del dottor Hamman è di alta professionalità e di rinnovate tecniche scientifiche e oggi questa sezione del nosocomio perugino è una grande eccellenza per il nostro territorio e punto di riferimento per persone provenienti da altre regioni”. La struttura è nata nel 2003 e dal 2005 esegue anche attività di trombectomia meccanica in presenza di ictus ischemico celebrale acuto. L’esperienza della paziente assisana parte nel 2004, “quando mi vennero diagnosticati due aneurismi carotidei. Per me il termine aneurisma era del tutto sconosciuto, né potevo immaginare che il problema poteva essere risolto con interventi mirati e non invasivi. Grazie a due mie amiche alle quali confidai il problema, mi indirizzarono subito presso l’ospedale di Perugia, dove veniva periodicamente uno specialista: il professor Casasco, che operava con tecniche innovative".

Dopo un intervento endovascolare, l’insegnante venne sottoposta a una nuova operazione con il professor Casasco e il dottor Hamam. “Il problema fu risolto con ottimi risultati e da allora - racconta ancora l’insegnante - il dottor Hamam mi ha seguito con controlli periodici e interventi simili, fino all’ultimo avvenuto nel 2021, con una tecnica innovativa che ha permesso la scomparsa dell'aneurisma. Il dottor Hamam mi ha ridonato la vita e racconto la mia esperienza perché voglio far conoscere quanto la Neurochirurgia interventistica dell’ospedale di Perugia è all’avanguardia per ciò che la scienza mette a nostra disposizione. Grazie alla professionalità per il continuo aggiornamento del dottor Hamam e della sua equipe. La struttura di Neuroangiografia diagnostica esegue angiografie celebrali e midollari intervenendo in casi di emorragia celebrale, ictus ischemico celebrale e midollare, nonché embolizzazione di aneurismi celebrali”.

