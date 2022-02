Narni, frontale nella notte sulla Flaminia. Due persone in ospedale

17 febbraio 2022 a

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, nel corso della notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, sono intervenuti sulla strada statale 3 Flaminia tra Terni e Narni per un grave incidente stradale. Si tratta di un frontale tra due autovetture con almeno due persone ferite ed incastrate tra le lamiere contorte. I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per estrarle dall'abitacolo. L'incidente è accaduto nei pressi del bivio per Ponte San Lorenzo.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Il traffico è rimasto bloccato finché i mezzi coinvolti non sono stati spostati dalla sede stradale nei pressi del bivio per la frazione narnese. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 di Terni che hanno prestato le prime cure ai feriti che sono stati poi trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Santa Maria.

