Morte Franco Trinca, Nas all'ospedale di Città di Castello: sequestrate cartelle cliniche del biologo no-vax

Il Nas ha acquisito le cartelle cliniche, in formato cartaceo e digitale, del biologo e nutrizionista no vax Franco Trinca, morto per Covid il 4 febbraio scorso all’ospedale di Città di Castello, dopo aver rifiutato di essere intubato. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione si sono recati nel nosocomio tifernate martedì. “Le cartelle sono state acquisite dal Nas - conferma il direttore dell’Asl 1, Gilberto Gentili - con la massima collaborazione dei sanitari”.

A monte c’è un’attività di indagine a seguito di esposto. Trinca stando al referto dei medici è morto a seguito delle complicazioni di una polmonite bilaterale da Covid, con scompenso multiorgano, fino all’arresto cardiaco. Non vaccinato, prima di entrare in ospedale si era curato con una serie di integratori del protocollo da lui ideato. Ha rifiutato l’intubazione in terapia intensiva. Trinca ha poi chiesto di essere curato con steroidi in bolo e vitamina C endovena ma l’ospedale non glieli ha somministrati per ragioni mediche. L’autopsia verrà effettuata a Roma.

Trinca, residente a San Feliciano di Magione, era noto per le sue posizioni no-vax e a favore di terapie alternative (idrossiclorochina, vitamina C e flavonoidi) contro il Covid. Il biologo nutrizionista - che ha studiato a Roma, Perugia e Urbino, ed era titolare di centri di dimagrimento e di punti vendita di farmaci a Perugia e San Mariano - aveva sostenuto che la proteina spike sollecitata dai vaccini sarebbe cancerogena e che negli stessi vaccini ci sarebbe il grafene. Di contro aveva proposto come percorso anti Covid il potenziamento del sistema immunitario e il “terreno organico riequilibrando la biochimica e il metabolismo cellulare”. In tv aveva detto che non si è vaccinato perché ha “un buon sistema immunitario”.

