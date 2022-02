Giano dell'Umbria, tenta di sfondare la porta di casa: marito violento arrestato

Chiara Fabrizi 17 febbraio 2022 a

Denuncia il marito per maltrattamenti in famiglia e se ne va di casa con il figlio minorenne, ma lui li va a cercare e tenta di sfondare la porta di casa. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di Spoleto dopo la richiesta di aiuto della vittima, che soltanto pochi giorni prima aveva denunciato alle autorità le aggressioni subite tra le mura domestiche. L’ennesimo episodio di maltrattamenti tra le mura domestiche ai danni di una donna arriva da Giano dell’Umbria, dove risiedono sia l’indagato che la vittima. Lei recentemente, dopo reiterate violenze, si era convinta ad andare dai carabinieri della stazione locale per raccontare il clima di sopraffazione subito nel corso dei diversi anni di matrimonio. A seguito della denuncia, la donna si è trasferita con il loro figlio minorenne a casa della madre, mettendosi così in sicurezza, ma la decisione di allontanarsi e l’indagine avviata dai carabinieri non sono bastate a fermare il marito.

Lui, infatti, pochi giorni dopo il trasloco di moglie e figlio, si è presentato a casa della suocera, dove evidentemente aveva compreso che lei e il bimbo si erano rifugiati. Qui si è prima “attaccato” al campanello per lunghi minuti, rimediando soltanto l’invito ad andarsene. A quel punto ha cominciato a prendere a calci e pugni la porta per tentare comunque di entrare nell’abitazione. Il comportamento aggressivo dell’uomo ha terrorizzato il bambino, che ha sentito perfettamente anche le minacce che il papà urlava sotto le finestre dell’appartamento all’indirizzo della mamma. La donna, rendendosi conto che l’uomo era fuori di sé e avrebbe potuto rappresentare un pericolo per se stessa e il piccolo, ha seguito l’indicazione che le era stata data in caserma al momento della denuncia, ovvero di contattare immediatamente i carabinieri nel caso in cui l’uomo si fosse fatto vivo con lei o con il figlioletto.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i militari, che hanno trovato il soggetto ancora intento a sferrare colpi contro la porta dell’abitazione nel tentativo di entrare. A suo carico è quindi scattato l’arresto in flagranza, con il magistrato di turno che ne ha disposto la carcerazione nella casa di reclusione di Maiano. Dalla compagnia dei carabinieri viene evidenziato come i reati in materia di codice rosso rappresentino una priorità nel lavoro quotidiano dell’Arma, che in questo caso è stata in grado di instaurare con la vittima un rapporto di fiducia tale da permetterle di richiedere aiuto ai militari per chiudere anni di violenze subite e mai denunciate.

