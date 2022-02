Perugia, "E' un bar gestito da delinquenti": anziana denunciata per truffa

17 febbraio 2022 a

“E’ un bar gestito da due delinquenti, dove va?”. “Vuole andare in quel bar di delinquenti?”. Per due mesi, la signora, un’anziana di 75 anni ogni tanto, durante il giorno, alle ore più disparate, si piazzava davanti all’ingresso del locale e importunava i clienti. Poi i gestori, stanchi della situazione hanno deciso di denunciarla e chiedere 50 mila euro di danni.

E adesso per la donna c’è la citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice di pace e una richiesta di risarcimento da capogiro. I titolari del bar infatti lamentano di aver subìto a causa dell’intrusione molesta dell’anziana un calo importante di fatturato. Uno dei due ha fatto mettere a verbale: “Le persone che non ci conoscono sentendo queste frasi vanno via. E con il comportamento della signora abbiamo avuto un importante calo economico delle entrate. In certi giorni facciamo solo qualche caffè. Mi risulta anche che la donna diffami il nostro esercizio commerciale con i clienti della pizzeria qui a fianco.

La donna entra in questi locali quando è pieno di gente e parla male di noi”. L’anziana è difesa dall’avvocato Rossano Monacelli, lo avrebbe fatto per consentire al marito malato di riposare.

