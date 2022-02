Umbria, 826 esenzioni sotto la lente di ingrandimento del Nas

17 febbraio 2022 a

Sono tutti sotto la lente di ingrandimento del Nas gli 826 certificati di esenzione vaccinale emessi nei confronti di altrettanti umbri da parte dei loro medici di medicina generale. Come anticipato ieri dal Corriere dell’Umbria infatti, questi sono gli umbri che hanno un certificato in corso di validità rilasciato loro da un medico per non essere sottoposti alla vaccinazione anti Covid. Visto il momento però, in cui per gli over 50 il possesso del super green pass (che si ottiene solo con vaccino o guarigione e non con i tamponi) diventa imprescindibile per poter lavorare e non restare senza stipendio, le esenzioni (che permettono ugualmente di avere il green pass) sono quanto mai sotto la lente di ingrandimento degli investigatori che devono verificarne la veridicità.

Come detto, le esenzioni ancora in corso di validità sono 826, altre 605 sono scadute e potrebbero non essere rinnovate. Nello specifico, tra gli 826 ci sono 5 over 90, 19 persone di 80-89anni, tra i 70-79enni sono 46, sono invece 114 tra i 60-69enni, 257 tra i 50-59enni, 180 tra i 40-49enni, 104 tra i 30-39enni, 69 tra i 20-29enni, 29 tra i 15-19enni, 2 tra i 12-14enni e uno tra i 5-11enni. Dopo la denuncia della dottoressa perugina che per il Nas avrebbe emesso certificati al di fuori del perimetro delle situazioni possibili, i militari della tutela della salute pubblica, in Umbria guidati dal colonnello Giuseppe Schienalunga, hanno continuato a setacciare i certificati rilasciati e non è escluso che emergano nuove violazioni.

Al centro dei controlli ci sono ovviamente i medici di medicina generale. In diversi casi alcuni di loro hanno ricusato pazienti che chiedevano le esenzioni in maniera troppo aggressiva.

