Terni, autobus a idrogeno entro il 2030 per la città dell'acciaio

“La mobilità a idrogeno: una realtà”. E’ quanto affermato durante l'iniziativa che si è tenuta a Terni martedì 15 febbraio 2022, a Palazzo Spada, in occasione del primo tour in Italia dell’autobus alimentato a idrogeno “H2.City Gold” (con la tecnologia fuel cell ad idrogeno di Toyota, in grado di percorrere fino a 400 km con un pieno) sviluppato da CaetanoBus, uno dei più importanti costruttori di autobus in Europa, in partnership con Toyota.

Terni è da tempo impegnata nella realizzazione del progetto Hydra, che vede nella tecnologia dell’idrogeno un elemento essenziale per la transizione energetica. Oltre al bus altra protagonista è stata la Toyota Mirai, la prima berlina al mondo alimentata a celle combustibili ad idrogeno. Il sindaco, Leonardo Latini, ha sottolineato che “se quella dell'idrogeno è l'ultima frontiera dell'innovazione per lo sviluppo dell'energia del futuro,

Terni vuole e può essere città frontiera. Una nuova economia basata sull'idrogeno può voler dire sostanzialmente lavorare verso due obiettivi, la tutela ambientale e la creazione di nuove filiere produttive e quindi di posti di lavoro”.

L'assessore e vicesindaco, Benedetta Salvati, ha evidenziato che Terni è già stata inserita nei programmi per lo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno a favore del trasporto pubblico. “Grazie a decreti ministeriali abbiamo ottenuto – continua la Salvati - finanziamenti per oltre 25 milioni di euro, che da qui al 2030 ci permetteranno di rinnovare completamente la flotta dei bus di trasporto pubblico locale con mezzi a idrogeno, quindi a impatto zero”. Ad entrare nel tecnico Andrea Saccone, Communication & external affairs general Manager di Toyota Motor Italia.

“Come Gruppo Toyota siamo da sempre impegnati nella realizzazione di una mobilità sostenibile - dice Saccone - che veda l’utilizzo sempre più diffuso di mezzi e soluzioni di mobilità a basse emissioni. Da oltre 30 anni investiamo nello sviluppo di tutte le soluzioni elettrificate, tra cui quella delle fuel cell alimentate a idrogeno, che equipaggia gli autobus di CaetanoBus”.

Per Nuno Lago de Carvalho, chief commercial officer di CaetanoBus, l'idrogeno non è solo il futuro della mobilità, ma già il presente, con una tecnologia affidabile e testata. L’esperienza di Toyota ha portato allo sviluppo e all’applicazione dell’idrogeno anche per altre soluzioni grazie alla partnership con CaetanoBus, per treni, imbarcazioni, carrelli elevatori, gruppi elettrogeni, fino ad arrivare ai veicoli per l’esplorazione lunare. A partire dal 2020, Toyota ha inoltre previsto di decuplicare la produzione di celle a combustibile, passando da 3mila a 30mila unità all’anno dopo il 2020, mentre da gennaio 2022, Toyota ha iniziato la produzione dei nuovi moduli, basati sul suo sistema avanzato di celle a combustibile di seconda generazione. Al termine della presentazione è stato organizzato un tour dimostrativo sull’autobus a idrogeno fino alla cascata delle Marmore.

