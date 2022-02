Gubbio, scossa di terremoto di magnitudo 3.0

15 febbraio 2022 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi - martedì 15 febbraio - dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Epicentro è il territorio di Gubbio, a 8 chilometri di profondità.

La scossa, registrata alle 15,22, è stata avvertita anche nella zona del Perugino. Al momento non sono registrati danni a cose o persone, ma la paura è stata tanta e in molti hanno comunicato via social di aver sentito in maniera chiara il terremoto. Una zona, quella di Gubbio e dell'Umbria più in generale, colpita già in passato da alcune scosse.

