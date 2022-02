Lavoro, "no vax over 50 tutti in smart working”. Laurenti (Meccanotecnica Umbra): "Il problema alla fine dello stato di emergenza"

Sabrina Busiri Vici 15 febbraio 2022 a

Scatta oggi, martedì 15 febbraio, l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 sia del settore pubblico che privato. Stop dunque, alla certificazione base, ottenuto tramite i tamponi, che resta valido solo per i lavoratori under 50. Ma come si trovano le imprese umbre a gestire la situazione. Lo abbiamo chiesto al direttore della risorse umane, Stefano Laurenti, della Meccanotecnica umbra di Campello sul Clitunno, una realtà industriale che conta 220 dipendenti. E, da quanto riferisce Laurenti, un 5% rientra nella categoria a cui si riferiscono le orme da oggi in vigore.

Laurenti, come affrontate al situazione con quel 5% di lavoratori no vax over 50?

“Distinguiamo gli over 50 che operano in area produttiva sono 5-6 persone. Tutti però hanno avuto il Covid perciò non si pone per ora il problema. Altrimenti sarebbero stati in difficoltà perché le loro mansioni richiedono la presenza in azienda. Nell’area impiegatizia abbiamo tre persone, che io sappia, poi lo verificheremo, senza super green pass e over 50 ma anche in questo caso non ci sono problemi perché attualmente operano in smarr working”.

Che tipo di sistema di verifica avete adottato in azienda?

“All’ingresso abbiamo adottato un sistema molto sofisticato che fa una serie di rilevazione a cascata: prima rileva la temperatura, se è ok sblocca la verifica green pass e anche in questo caso se è ok si apre l’ingresso. Un sistema che valuta persona per persona”.

Vi siete comunque posti il problema di come affrontare un eventuale caso di sospensione dello stipendio previsto dalla legge in questo caso?

“E' un argomento delicato: probabilmente potremmo prevedere all’inizio una gestione d smaltimento delle ferie; ma alla fine comunque la sospensione è obbligatoria. la nostra modalità è quella di comportarci in maniera molto attenta”.

Il 31 marzo potrebbe finire lo stato di emergenza, e potrebbe terminare lo smart working...

“Se il governo non interverrà con una normativa specifica il problema si porrà in maniera più impattante anche per noi”.

