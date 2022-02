Terremoto 2016, Tesei: "Accelera la ricostruzione". Progetto speciale per mettere al sicuro Castelluccio

14 febbraio 2022 a

a

a

La ricostruzione post terremoto 2016 in Umbria sta procedendo: è attiva nella quasi totalità dei cantieri per i lavori "leggeri" e in buona percentuale in quelli degli interventi "pesanti". Lo ha spiegato la governatrice Donatella Tesei. La presidente della giunta regionale ha fatto il punto sul dopo sisma nel corso di una video conferenza stampa in cui ha sottolineato che ora è la ricostruzione pubblica ad imporre una notevole accelerazione: "Entro fine mese partirà la manifestazione di interesse per i lavori dell'ospedale di Norcia e, subito dopo, per quello di Cascia, mentre sono molto lieta di poter comunicare che per la Rsa Fusconi Lombrici di Norcia sono già stati affidati i lavori".

Terremoto, proroga sospensione dei mutui. Anci Marche: "Accolte le nostre richieste"

Una video conferenza a cui ha partecipato anche Stefano Nodessi Proietti, il direttore generale al Governo del territorio, ambiente e protezione civile e coordinatore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione. Tesei ha ribadito che "la ricostruzione nella zona del cratere del sisma e il suo sviluppo, sono tematiche care agli umbri e a questa amministrazione che le ha identificate come una delle prime missioni" da svolgere. "Nel 2020 - ha ricordato ancora - abbiamo trovato le macerie da togliere, tanto è vero che il primo atto da me adottato è stato proprio volto al recupero delle macerie stesse e al loro conferimento in discarica. Voglio ringraziare il Commissario straordinario Legnini per aver semplificato le procedure e averci fornito quegli strumenti che da tempo chiedevamo per procedere con i lavori ma voglio anche sottolineare l'impegno quotidiano da parte della struttura regionale grazie alla quale siamo riusciti ad accorciare i tempi".

Di Berardino: "Nuova gara per la ricostruzione dell'alberghiero"

Ma non solo accelerazione per la ricostruzione. Tesei ha parlato anche dell'importanza di aver ottenuto "un Fondo speciale per lo sviluppo socioeconomico del cratere nel Pnrr. Ne parleremo presto in maniera più approfondita, ma voglio ricordare tra i tanti interventi strutturali che si finanzieranno, la progettazione integrale della Tre Valli, una vera e propria nuova trasversale di collegamento della zona con le principali dorsali della viabilità nazionale". Nodessi Proietti ha confermato che "l'iter della ricostruzione degli edifici pubblici compie un fondamentale salto di qualità. Entro circa due anni e mezzo vogliamo riavere, dove era e come era, l'Abbazia di Sant'Eutizio a Preci, mentre mi piace sottolineare come l'Umbria, ancora una volta voglia distinguersi per la qualità della sua ricostruzione e l'attenzione alla rigenerazione del tessuto economico e sociale delle cittadinanze colpite dal sisma. Per questo motivo l'attenzione posta alla partenza dei lavori della Rsa Fusconi Lombrici, i tanti lavori già previsti per i plessi scolastici, ma anche l'attenzione al sistema viario". Conclusione dedicata al borgo di Castelluccio: "Affideremo la ricostruzione a un unico soggetto attuatore per la ricostruzione pubblica e per quella privata e metteremo in sicurezza il borgo dal rischio di nuovi terremoti, realizzando un sistema che isolerà sismicamente tutte le costruzioni".

Serie di scosse nel Reggiano, la più forte di magnitudo 4.3: niente danni e feriti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.