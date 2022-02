Perugia, tir di traverso sulla E45: traffico bloccato in direzione Foligno

14 febbraio 2022 a

Ancora un incidente sulle strade dell'Umbria nella mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio. Dopo lo scontro nella galleria del raccordo Perugia-Bettolle, stavolta teatro del sinistro è stata la E45 nella zona di Ponte San Giovanni, in direzione Foligno. L'autista di un mezzo pesante ha perso il controllo del tir che si è intraversato sulla sede stradale, bloccandola completamente. L'uomo non ha riportato ferite. Ovviamente notevoli disagi per il traffico. Sulla zona dell'incidente impegnata una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Perugia. Qualche ora prima carambola sul raccordo, tre auto coinvolte, altrettante persone ferite, per fortuna in modo non grave.

Altri tre incidenti stradali in poche ore. Fiab: "Servono subito le zone a 30 km orari"

