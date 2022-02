Perugia, incidente stradale sul raccordo: feriti e traffico nel caos

14 febbraio 2022 a

Ennesimo incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle. Nella mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio, all'interno della galleria Pallotta si sono scontrati tre veicoli. Alcune persone sarebbero rimaste ferite, ma stando alle prime notizie che filtrano, le loro condizioni non sarebbero considerate gravi. Ovviamente notevoli disagi sul traffico. Bloccata la circolazione verso il Lago Trasimeno e code fino alla zona di Collestrada. Sul posto gli uomini della polizia stradale, intervenuti per coordinare i soccorsi e per regolare il traffico. I feriti sembrano essere tre.

