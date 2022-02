Perugia, paura a Trevi: abitazione distrutta dal fuoco. Nessun ferito

14 febbraio 2022 a

Un incendio si è improvvisamente sviluppato nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 14 febbraio, in un'abitazione nel comune di Trevi, in provincia di Perugia. Sul posto sono velocemente intervenuti i vigili del fuoco di Foligno per spegnere le fiamme. La struttura ha registrato numerosi danni, mentre non risultano feriti o persone coinvolte. Ovviamente decisiva la tempestività con cui sono intervenuti i pompieri che indagheranno anche per comprendere per quale motivo si sia sviluppato il rogo.

