Covid, Ricciardi: "Il virus non sparirà. Vaccino obbligatorio e green pass per tutto il 2022. Proteggere i bambini"

14 febbraio 2022

Il Covid 19 non scomparirà. Un concetto che deve essere chiaro secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. In una lunga intervista a La Repubblica, ha spiegato quello che dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi: "Deve essere chiaro, il virus non scomparirà: una nuova malattia si è aggiunta a quelle che già conoscevamo. Ed è molto più grave dell’influenza. Non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione, abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell’epidemia. L’obbligo (del super green pass per lavorare, ndr.) in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora 5 milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il virus resta molto temibile".

Anche il green pass, sottolinea Ricciardi, "serve ancora. Insieme alla vaccinazione deve diventare uno dei due perni della nuova normalità. Se li togliamo siamo a rischio. Sarebbe la terza volta che facciamo lo stesso errore, il terzo anno in cui pensiamo che tutto sia finito e poi ci troviamo con la curva che risale. Deve essere chiaro a tutti: il virus circola ed è temibile". E ripete: "C’è un’altra malattia che si aggiunge a quelle che già conosciamo, è molto più pericolosa dell’influenza e dobbiamo gestirla. Per tutto questo 2022 obbligo e green pass vanno mantenuti. Siamo ancora in un anno di passaggio. Va visto cosa succederà a ottobre per capire se il virus si ripresenterà e con quale veemenza, così è fondamentale avere già attivi gli strumenti che ci permettono di combatterlo nel modo più efficace".

Il Cts decadrà con la fine dello stato di emergenza, che dovrebbe arrivare il 31 marzo. Ricciardi spiega: "La cosa importante è che la politica si fidi della scienza e prenda decisioni basate sulle evidenze. Questo al di là di come vengono chiamati i suoi consiglieri. Se si riesce a fare senza stato di emergenza meglio, basta che comunque vengano mantenute in piedi tutte le strategie che ci fanno controllare il virus". Per quanto riguarda i bambini, infine, e il dibattito sull'opportunità di vaccinarli, Ricciardi è netto: "Bisogna stare ai fatti. E il dato è che questa è una malattia insidiosa, anche nei bambini. L’evidenza ci dice che vanno protetti, uno su dieci prende il long Covid e le ospedalizzazioni sono centinaia. Per questo vanno vaccinati".

