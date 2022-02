Perugia, cantiere in via Ripa di Meana. L'assessore Numerini: “Lavori di messa in sicurezza”

14 febbraio 2022 a

Iniziato solo da pochi giorni il cantiere di via Tancredi Ripa di Meana a Perugia e già il polverone si alza. A soffiare sul fuoco del dubbio relativo ai criteri adottati per l’intervento sono i cittadini che prendono voce attraverso i canali social per chiedere spiegazioni sull’opera di potatura e abbattimento del verde appena compiuta.

La parola la lasciamo a Otello Numerini, assessore comunale ai lavori pubblici: “Si tratta dei lavori di messa in sicurezza e bonifica dal rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita - puntualizza -. Lavori dei quali abbiamo più volte parlato. In quella zona si sono verificati nel tempo frane e smottamento, con caduta frequente anche di alberi. L’intervento è finalizzato a ripristinare una corretta regimentazione idraulica, a contenere i dissesti franosi e a ripristinare condizioni di sicurezza delle opere storiche a sostegno della città”. E l’assessore aggiunge: “L’intervento fatto in questi giorni è funzionale a quanto detto. Si dovranno realizzare pali in cemento armato infissi sul terreno, proprio per consolidare la scarpata e impedire il ripetersi di frane verificatesi nel tempo. Saranno rifatti tutti i percorsi pedonali, le scalinate di collegamento, gli impianti di raccolta delle acque, tutta l’illuminazione e, alla fine, verranno reimpiantate essenze arboree ed arbustive. È un intervento che la città aspettava da tempo, per un importo di più di 2 milioni di euro”.

L’intervento fatto in questi giorni, dalle spiegazioni dell’assessore, è quindi propedeutico a entrare nel primo stralcio di opere ma prima ancora sarà necessario avviare una bonifica bellica della zona. L’assessore chiarisce che l’area è stata interessata dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale perciò prima di iniziare i lavori tecnici finalizzati al ripristino dell’area interessata dal dissesto idrogeologico è prioritario “avere la certezza che non ci siano mine interrate”.

