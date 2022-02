Gubbio-Olbia 1-1: prima l'ex Ragatzu, poi il solito Spalluto

Foto: simone grilli

La squadra di Torrente non ha ancora mai vinto nel 2022

13 febbraio 2022 a

Manca ancora l'appuntamento con la vittoria il Gubbio. Al Barbetti contro l'Olbia finisce in parità: 1-1. La squadra rossoblù non ha ancora mai vinto nel 2022. Contro i sardi ne è venuto fuori ancora un pareggio che non raccoglie le attese della vigilia dove anche Torrente aveva caricato la squadra alla ricerca del primo successo nel nuovo anno. Gubbio privo di Signorini, D'Amico e Fantacci e con Cittadino ancora part time. I nuovi acquisti tutti in panchina: Tazzer, Di Noia e Righetti.

Nella ripresa le occasioni migliori: i sardi passano in vantaggio con l'ex di turno Ragatzu al minuto 8: tiro da posizione defilata e niente da fare per Ghidotti. replica rossoblu pressoché immediata. Cross dalla sinistra e di testa il più lesto è ancora una volta Spalluto per il gol che vale l'1-1. Così in campo all'inizio GUBBIO (4-3-1-2) Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Sainz Maza, Malaccari, Bulevardi; Arena; Sarao, Spalluto. All. Torrente.

