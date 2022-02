Terni, festa della promessa: 40 coppie si giurano amore davanti a San Valentino

Simona Maggi 13 febbraio 2022 a

L’amore che trionfa in una promessa come quella che si sono fatti sabato 12 febbraio 2022 a Terni, davanti a San Valentino una quarantina di coppie di fidanzati provenienti, non solo dall'Umbria, ma anche da ogni parte di Italia e anche dall'estero. Una cerimonia, celebrata dal vescovo, Francesco Antonio Soddu, che ha suggellato ancora di più il loro amore. Le coppie presenti sabato 12 pronunceranno il loro sì entro l’anno. Tra le coppie presenti c'è chi si è conosciuto all'università, chi ad un concerto e chi ad una festa.

Il ternano Giovanni Bartolomeo e la viterbese Melissa Lo Sciuto si sono visti per la prima volta nel 2018 alla festa di Santa Rosa. Lui sfilava nel corteo storico e lei ha incrociato il suo sguardo che l'ha stregata. “L'avevo già notato all'università, – spiega Melissa – ma lui proprio non mi filava. Poi ho fatto il primo passo. Ho inviato una richiesta di amicizia su Facebook e lui ha accettato. Da lì prima abbiamo iniziato a parlare, poi a conoscerci ed ora il 25 giugno ci sposeremo nella chiesa di Collescipoli”.

Per il ternano Andrea Silvestri e Olga Nikolaeva è stata la Francia a farli innamorare. “Eravamo entrambi ad un concerto a Parigi – spiegano – e tra una parola all'altra ci siamo conosciuti e dopo due anni e tre mesi di fidanzamento il 5 giugno ci sposeremo a Vetralla”. L'amore a quanto pare non conosce distanze e hanno scelto l'Italia per il giorno del loro sì, anche se vivono a Parigi.

C'è anche chi si è conosciuto ad una festa di compleanno come Diego Meoni e Valentina Meriggioli, entrambi ternani. “Dopo cinque anni e mezzo – dicono – abbiamo deciso di pronunciare il nostro sì al duomo di Terni il 9 ottobre”.

A fare da cupido al ternano Simone Marruco e a Serena Galli di Vetralla ci hanno pensato gli amici in comune. Sarà la chiesa di Ferentillo il 18 luglio a suggellare il loro amore.

Molto intense le parole del vescovo Soddu durante l'omelia che oltre a ricordare San Valentino ha voluto fare un augurio alle coppie presenti. "La bellezza dell’amore si conserva avendone cura - ha detto Soddu - coltivandolo ed irrorandolo, facendo continuo e costante riferimento alla fonte stessa dell’amore che è Dio. La freschezza dell’amore viene mantenuta avendo la volontà e quindi la capacità di custodirne sempre la sua bellezza e non lasciarsela offuscare da nessuna nebbia possa interporsi, scoprendo così nell’altro la continua novità del proprio amore che, non solo non affievolisce, ma si irrobustisce col procedere del tempo”.

Al termine della celebrazione della festa della promessa alle coppie è stata consegnata una pergamena ed in serata è stata trasferita l'urna di San Valentino in duomo dove oggi, alle 10, si terrà il pontificale del vescovo Soddu.

