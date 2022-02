C'è posta per te, coppia di Città di Castello protagonista: Maria De Filippi toglie la busta

12 febbraio 2022 a

Una coppia di Città di Castello protagonista di C'è posta per te, il people show di Canale5 condotto ormai da 25 anni da Maria De Filippi. Simone e Chiara sono marito e moglie ed lui a chiamare la redazione della trasmissione perché - dopo aver ripetutamente tradito la moglie - ora, fuori di casa, vuole recuperare il rapporto. Simone racconta di avere "un ego smisurato" e che i tradimenti sono arrivati più per una sfida personale ma non per mancanza di amore nei confronti della moglie. De Filippi aggiunge che lui si descrive "come uno che vuole aggiungere solo una tacca, solo per vedere se riesce a conquistare un'altra donna". Simone l'ultima volta ha flirtato apertamente sul luogo del lavoro, praticamente sotto gli occhi della moglie con cui lavora insieme nello stesso ufficio. Quest'ultima situazione è stata la goccia che fa traboccare il vaso.

Così il postino di Maria De Filippi recapita l'invito per la trasmissione a Chiara che accetta e si presenta in studio. Viene accolta da un video in cui si raccontano i momenti migliori della coppia - che ha anche due figli - e poi inizia il confronto con De Filippi che orchestra il confronto. Simone annuncia di seguire un percorso di analisi e Chiara conferma di esserne a conoscenza: "Mi dispiace per lui, perché deve essere così torbido? Sono dieci anni che sono sulle montagne russe, con una persona così viene a mancare l'autostima e la fiducia".

De Filippi incalza: "Ti manca?". "Mi aiuta vederlo a lavoro" risponde Chiara, che aggiunge: "La testa mi dice di lasciarlo andare, che le persone non cambiano... Ma se ascolto il cuore... Anche io viaggio su due binari, tra testa e cuore...". E ancora: "Il tempo della parole è finito, servono i fatti". Simone dopo tanto silenzio dice: "Questo è un primo passo" spiega nel tentativo di rimettere in piedi la famiglia e tornare a casa. De Filippi dà una sua chiave: "Prova a invertire, fai in modo che sia tu quella da conquistare. Fallo rientrare a casa quando tu hai voglia, non quando si è pentito...". Chiara riesce a scherzare, "Maria puoi venire a casa con noi?". Finisce che Maria toglie la busta e la coppia umbra torna a casa insieme.

