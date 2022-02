Castiglione del Lago, cittadini dicono no al vicino impianto biogas con rifiuti

Nicola Torrini 13 febbraio 2022 a

a

a

Progetto per il recupero di purea organica mediante produzione di biogas per energia elettrica e termica. Questo il nome tecnico della struttura proposta dalla società agricola Poliziana, a potenziamento dell’impianto già esistente, che dovrebbe sorgere in località Fornacelle, nel comune di Montepulciano, se la Regione Toscana dovesse dare il via libera. Un progetto che, come spesso accade in questi casi, sta suscitando preoccupazione in una parte di cittadini e attività agrituristiche del limitrofo territorio di Pozzuolo umbro, riunita nel comitato Pozzuolo Green. Un’iniziativa che vede l’opposizione, tra gli altri, anche del Wwf di Perugia, che ha pure inoltrato diffida legale e dei consiglieri del Gruppo Lega Castiglione del Lago Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli i quali si dicono contrari alla sua realizzazione.

Con i fondi del Pnrr anche un impianto per smaltire 5mila tonnellate di pannolini



“Il progetto – si legge nei documenti della Regione Toscana – prevede la sostituzione/integrazione dell’attuale alimentazione dell’impianto di biogas della Poliziana già esistente ed operativo autorizzato con Autorizzazione unica, con purea organica derivante dal pretrattamento della Forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano). Pretrattamento svolto in altro sito. Nell’impianto in oggetto ci si limiterà al controllo qualitativo e alla utilizzazione della purea quale substrato di fermentazione, in località Montepulciano”. Ciò che suscita allarme tra i cittadini e le imprese turistiche è l’impatto ambientale che potrebbe avere questa struttura che si verrebbe a trovare a meno di 400 metri dalla Riserva naturale del lago di Montepulciano. Un timore fatto proprio anche da Terrosi e Nardelli: “Tutta l’area – spiegano i consiglieri – è classificata a pericolosità idraulica molto elevata P3 e ciò anche per la presenza di nitrati e ione ammonio connesse con l’attività svolta nell’impianto già esistente. La zona in questione spesso è soggetta ad allagamenti ed è possibile un interessamento delle falde acquifere. Chi può assicurarci senza ombra di dubbio che non vi saranno emissioni dall’impianto, dannose per la salute pubblica? Ci risulta che questo progetto prevede l’utilizzo di ben 30 mila tonnellate di purea organica”.

Dal Pnrr 78 milioni per il restyling delle città



“Quest’area – proseguono Terrosi e Nardelli – è di assoluta valenza agricola e turistica, visto che nel raggio di un chilometro sono presenti ben 9 attività turistico-ricettive. Andrebbe trovato un luogo più adatto per questo tipo di attività. Ci risulta che la nostra amministrazione comunale era a conoscenza del progetto in questione, ma non è stato reso pubblico. Al contrario riteniamo che bisognerà affrontare di petto il problema, dovendo intervenire alla Conferenza dei servizi convocata per il 30 marzo presentando queste perplessità e contrarietà al suddetto progetto”. La società Poliziana ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, che richiede anche una valutazione di impatto ambientale, e la Regione Toscana sta sottoponendo la pratica alla riunione della Conferenza di servizi. Una prima riunione si è già tenuta a gennaio.

Autista condannata per la strage del pulmino disabili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.