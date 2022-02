Umbria, i nuovi positivi in un giorno tornano sotto quota 1.000

13 febbraio 2022 a

Torna sotto quota mille la somma dei nuovi positivi al Covid registrati in un giorno. Ieri, in particolare, sono stati 891 i nuovi positivi, emersi dall’analisi di 2.251 tamponi molecolari e 7.052 test antigenici rapidi. Non succedeva dal 23 dicembre di registrare meno di 1.000 positivi al Covid in un giorno solo. In particolare, il 23 dicembre scorso erano stati 933 i nuovi positivi, il giorno prima 677, e poi, dal 24 dicembre, con 1.102 positivi era iniziata la galoppata di Omicron che ha polverizzato qualunque record numerico raggiunto in precedenza. Il picco di nuovi positivi in un giorno solo era stato raggiunto il 5 gennaio con 3.967 nuovi positivi in sole 24 ore.

Nella giornata di ieri, a fronte di 891 nuovi positivi sono stati registrati 1.628 nuovi guariti. Al momento quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 15.560. E la discesa, fa registrare un calo di circa 5.000 attualmente positivi negli ultimi sette giorni. Il 5 febbraio infatti erano ancora 20.466. Sempre nella giornata di ieri, per quanto riguarda il fronte ospedaliero, non sono stati registrati particolari cambiamenti. Per quanto riguarda i ricoveri in area medica comune è stato comunicato un ricoverato in meno per un totale attuale di 200 persone degenti. Per quanto riguarda invece le terapie intensive, va registrato un nuovo ingresso che fa tornare il totale dei ricoverati a 8.

Purtroppo nella giornata di ieri sono stati registrati altri sei decessi, il che porta il totale dei morti per Covid da inizio pandemia a 1.688. Intanto, secondo quanto emerge dai risultati della nuova flash survey pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler, Omicron in Umbria è al 96 %. Resta in capo alla variante Delta un 4%. Nello specifico, i campioni inviati all’Istituto per il sequenziamento dell’Iss sono stati 50 e di questi appunto, 4 sono risultati con Delta e 46 con Omicron.

