Perugia, spaccata al negozio di giocattoli in via Oberdan

13 febbraio 2022 a

a

a

Bruttissimo risveglio ieri mattina per i proprietari del negozio di giocattoli di via Oberdan, Città del Sole. Nella notte infatti qualcuno ha sfondato la vetrata della porta d’ingresso per entrare all’interno e rubare il fondo cassa. Registratore di cassa e computer anzi, finiti nel mirino dei ladri.

Ladri in azione a San Martino in Colle, case nel mirino e abitanti assediati da mesi: "Non viviamo più"

Purtroppo per loro nel registratore di cassa non c’erano soldi quindi il bottino del furto è stato pressoché inesistente. Per i proprietari invece il danno è tutt’altro che inesistente. I ladri o il ladro infatti hanno spaccato il vetro con una spranga poi lasciata appoggiata al muro esterno del negozio. E hanno danneggiato il computer oltre ad aver portato via il registratore di cassa, anche se vuoto. L’allarme del negozio che vende giocattoli per bambini fatti con materiali naturali, ha suonato durante la notte ma i malviventi sono riusciti ugualmente a portare via il registratore.

Spaccata vetrata alla sede Acli: la polizia denuncia un uomo

Qualche ora dopo il colpo, sulla pagina Facebook del negozio, i titolari hanno scritto: “Grazie a tutti per l'affetto che ci state dimostrando sui social, grazie a chi è passato anche solo per un saluto, grazie a chi ci ha espresso la sua solidarietà. Un grazie speciale va anche alla Polizia e alla Guardia di Finanza che ci hanno assistito in questa brutta esperienza. Grazie anche alla vetreria Fuganti per la pronta assistenza. Siamo tornate all'opera, pronte a consigliarvi come tutti i giorni”.

Aggressione in un locale, bottiglia spaccata in testa a una ventisettenne: denunciata una donna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.