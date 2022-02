Coppa del mondo di e-bike a Spoleto

Filippo Partenzi 13 febbraio 2022 a

Spoleto si prepara a vivere un’estate da protagonista. Con ciliegina finale a settembre, quando sono attesi diecimila appassionati di mountain bike. Spoleto infatti è stata scelta per ospitare la Coppa del mondo di e-bike enduro. Quella dello scorso anno ne ha certificato il ritorno tra le mete di villeggiatura preferite dagli italiani: in tanti, infatti, hanno scelto Spoleto come luogo dove trascorrere le proprie ferie e weekend contribuendo così a fornire alle strutture ricettive salutari boccate d’ossigeno, dopo la complicata prima parte dell’anno vissuta a causa della pandemia.

Ora la speranza della città è quella di consolidare la propria posizione e ospitare, se possibile, una quantità di visitatori ancora maggiore. Una missione, dando uno sguardo al programma degli eventi in calendario nei prossimi mesi, alla portata. Sì, perché al concorso internazionale della danza e al Festival dei Due Mondi si è di aggiunta la Coppa del Mondo Fim di e-bike enduro.

Un’iniziativa che consentirà di attrarre circa diecimila persone fra atleti, staff tecnico ed esponenti delle più importanti aziende del settore.

A curarla nei minimi dettagli sarà il Moto club Spoleto reduce dal successo ottenuto dalla prova tricolore di specialità, andata in scena a maggio nel territorio. “È un onore per noi - sono state le parole del presidente Daniele Cesaretti - poterlo organizzare, dopo esserci messi alla prova per ben due volte con il Mondiale Enduro che come tutte le discipline fuoristrada trovano il substrato ideale nelle zone spoletine, caratterizzate da una natura straordinaria e da scenari senza pari”.

Soddisfatto anche il numero uno di ConSpoleto Carlo Dello Storto: “Il fatto che questo evento si svolga in città rappresenta un’ottima notizia per l’intero comparto. Siamo convinti che contribuirà alla ripresa e al rilancio dell’economia del territorio”. La manifestazione si terrà dal 9 all’11 settembre.

