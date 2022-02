Covid, Gammaitoni: "In Umbria numeri fanno ben sperare ma non abbassare la guardia"

12 febbraio 2022 a

L'andamento della pandemia da Covid 19 sembra essere in discesa in Umbria. Lo conferma il fatto che solo il Cuore Verde e la Basilicata sono in zona bianca in tutto il Paese e anche l'analisi del Nucleo epidemiologico regionale, che ha certificato come la media mobile a 7 giorni mostri un trend in leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Ulteriore conferma, infine, arriva dal docente di fisica sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia, professor Luca Gammaitoni, che ha affidato a un post su Fabebook la sua analisi sull'andamento della pandemia nel territorio regionale.

"Il numero dei nuovi contagi giornalieri sta diminuendo progressivamente, seguendo abbastanza fedelmente i modelli matematici che descrivono l’epidemia. Come abbiamo anticipato tempo addietro, questa evoluzione ci lascia bene sperare per una primavera libera e spensierata", scrive sul social creato da Mark Zuckerberg il docente, che presenta spesso modelli statistici e scenari sulla pandemia basandosi sull’analisi dei dati. Secondo il professore, l’andamento positivo della pandemia non significa, però, poter "abbassare troppo la guardia". Innanzitutto, sostiene il professore, non si può non tenere conto degli oltre mille contagi giornalieri, "un numero enorme se confrontato con le precedenti ondate, il che significa che il virus circola ancora molto abbondantemente". Oggi, sabato 12 febbraio, i nuovi positivi scendono sotto le mille unità: sono 891 su 9.303 test analizzati, con tasso di positività al 9,6%. Da registrare altri sei morti, che portano a 1.688 il totale delle vittime da inizio pandemia. A fronte di 1.628 guariti, il numero degli attualmente positivi si riduce di 743 unità, raggiungendo quota 15.560. Sul fronte ospedalizzazioni, si contano al momento 200 ricoverati negli ospedali umbri, uno in meno rispetto a ieri. Di questi, otto si trovano in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Infine, Gammaitoni sottolinea la necessità di considerare che vi sono ancora "molti non vaccinati, i quali hanno una probabilità di contagiarsi e di finire in ospedale molto più elevata dei vaccinati". Pertanto, conclude il professore, la via da seguire continua a essere quella della "prudenza e pazienza". I vaccinati con prima dose, in Umbria, ad oggi 12 febbraio sono 737.394, l'85,53% della popolazione vaccinabile.

