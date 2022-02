Narni: associazione Corsa all'Anello, Montesi unico candidato alla presidenza

12 febbraio 2022 a

Al protocollo del Comune di Narni, in provincia di Terni, entro le 23:59 del 10 febbraio 2022 è arrivata solo una Pec completa delle 30 firme necessarie per il sostegno alla candidatura alla presidenza della Corsa all’Anello ed è quella di Federico Montesi (nella foto in alto alla sinistra del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti), il vertice uscente dell’associazione in questione. Dopo aver sciolto le riserve, il presidente entrato in carica nel primo mandato che si basava sul nuovo statuto e sulla nuova conformazione societaria della festa narnese in onore di San Giovenale, ha spedito tutti i documenti e si presenterà da solo alla consultazione elettorale che si terrà domenica 20 febbraio 2022, all’auditorium di San Domenico in pieno centro storico (nel terziere Santa Maria per essere precisi).

A votare sarà l’assemblea composta dai 60 membri dei comitati direttivi dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, che saranno chiamati in prima convocazione alle 15 ed in seconda convocazione alle 16. Per essere eletto, Montesi, non avrà bisogno di nessuna maggioranza, né semplice, né relativa concorrendo da solo alla carica. Nella precedente elezione sconfisse Roberto Pei mentre, stavolta, non avrà avversari da battere alle urne. Ma, come detto, stavolta, all’amministrazione comunale è pervenuta solo una candidatura.

Assicurata almeno la candidatura di Federico Montesi, adesso i terzieri e il mondo della Corsa all’Anello, dovranno cercare alcuni nomi da suggerire al presidente e al consiglio comunale per colmare alcuni slot rimasti vuoti nelle rispettive segreterie dell’Aca.

Sono rispettivamente cinque e tre i membri scelti dalle due parti ma rimane un po’ di margine di trattativa con i rioni in fase di costruzione del direttivo, nonostante la nomina del numero uno dell’associazione sia diretta e spetti a lui la selezione e la composizione della sua squadra. Anche in questo caso la candidatura dovrà essere depositata o fatta pervenire a mezzo pec o raccomandata presso il protocollo del Comune di Narni entro il giorno antecedente l’assemblea fissata per l’elezione del presidente.

La scadenza del termine per la presentazione della candidatura è stata fissata per le ore 23:59 sabato 19 febbraio 2022.

Eletto il nuovo direttivo (quelli dei terzieri sono stati rinnovati a fine 2021), la Corsa all’Anello dovrà subito mettersi ad organizzare l’evento 2022. La rimozione delle restrizioni anti Covid-19 e la volontà del Governo centrale di riaprire il più possibile il Paese sembrano fornire buone speranze per tornare a vivere un evento come l’ultimo realizzato prima della pandemia e che risale ormai a maggio 2019.

