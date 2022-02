Terni, giovane ferito con un colpo di pistola: arrestato 59enne

12 febbraio 2022 a

a

a

E’ stato arrestato su disposizione del pm Raffaele Pesiri, con l’accusa di lesioni personali aggravate, il 59enne originario di Roma - da anni residente a Terni - che nel tardo pomeriggio di giovedì 10 febbraio 2022 ha fatto fuoco con una pistola, nel condominio di via Visetti dove abita, contro un 33enne ternano, poi operato e ricoverato con riserva di prognosi, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Terni che, oltre a eseguire rilievi sul luogo del ferimento, hanno sentito tutte le persone a loro modo coinvolte nel grave fatto di sangue.

Giovane ferito a colpi di fucile. Ricoverato all'ospedale in gravi condizioni

Secondo quando appreso, il 59enne sarebbe stato raggiunto presso la sua abitazione da un’amica 22enne, di nazionalità italiana e residente nel Ternano, “reduce” da una furibonda lite con il proprio fidanzato e quindi in cerca di un po' di tranquillità. Ad accompagnarla in via Visetti sarebbe stato un amico del fidanzato, ternano di 33 anni, che però, quando ha capito che voleva trascorrere lì le ore successive, si è attivato per convincerla ad andare via.

Con metodi via via sempre più pesanti: prima telefonate a raffica, poi si sarebbe messo a suonare il campanello di casa, infine con urla e cercando di accedere dalla finestra. Un’escalation a cui il 59enne ha reagito dapprima chiamando i carabinieri e poi impugnando l’arma che teneva nel comodino, con il colpo che sarebbe partito nel momento in cui il giovane ternano era riuscito ad entrare in casa - si trova al piano terra - dalla finestra.

Far west nella festa in villa: rissa e colpi di pistola

I primi soccorsi al ferito sarebbero stati prestati proprio dall'uomo che aveva appena fatto fuoco, centrando al torace il ragazzo, che ha chiesto a una vicina di chiamare subito il 118 e ha tamponato il sangue con un asciugamano. Momenti concitati durante i quali l'Arma si è precipitata sul posto, dando il via alle indagini che comprendono anche il fatto che tutti i protagonisti della vicenda si conoscono fra di loro.

Restano ancora dei punti da chiarire, anche se il fatto in sé sembra piuttosto cristallizzato nella sua dinamica. L'interrogatorio di garanzia del 59enne è stato intanto fissato per questa mattina. A parlare per lui è l'avvocato Francesca De Nicola, che lo difende: "Il mio assistito si è trovato ‘assediato’ da questo soggetto che pretendeva di entrare in casa e che la giovane venisse con lui. Sono stato momenti di assoluto panico e la pistola, che conteneva proiettili non letali e di libera vendita, l’ha presa solo per spaventarlo ed evitare il peggio. Il colpo è partito quando si è visto aprire la finestra addosso ma è stato lui - osserva il legale - a prodigarsi per i soccorsi, mettendosi poi completamente a disposizione degli inquirenti per chiarire ogni singolo aspetto della vicenda”.

Porta a spasso il cane, sente uno sparo e viene colpita da due proiettili di plastica alla spalla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.