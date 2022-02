Trasimeno, albergatori e ristoratori chiedono interventi per il turismo

12 febbraio 2022 a

“La stagione turistica 2022 è praticamente alle porte e la situazione al lago Trasimeno è preoccupante sotto molti aspetti”. E’ l’appello che Michele Benemio, presidente del Consorzio Urat (acronimo di Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno), rivolge alla politica per mettere in atto, tutti insieme, operatori del settore, amministratori e politici, provvedimenti per tenere sotto controllo e cercare di risolvere i gravi problemi che affliggono il comprensorio lacustre. Il livello del lago scende, attualmente è -95, e con il perdurare della siccità la situazione è in peggioramento. “Servono, a questo proposito, interventi strutturali a lungo termine - partendo dalla diga di Valfabbrica - per arrivare alla stabilizzazione del livello; una serie di interventi di manutenzione programmati e continuativi da subito, come il taglio delle alghe, i dragaggi, la pulizia di darsene e sponde, una seria lotta per il contenimento degli insetti. E’ anche indispensabile uno strumento straordinario, come un protocollo d’intesa, che possa permettere ai gestori delle spiagge, nella prossima estate, di togliere alghe, rifiuti e in generale di ripulire le sponde senza essere multati. E’ necessaria anche una diminuzione della tassa demaniale, viste le condizioni del lago. Inoltre è importante che venga rispettata e valorizzata la vocazione turistica del territorio, evitando progettualità e azioni in contrasto con tale principio”.

Da Urat si fa notare come la stagione alle porte si presenti piena di incognite e di problemi, anche perché oltre a quelli legati alla realtà locale si aggiungono quelli nazionali, legati all'aumento vertiginoso delle bollette e delle materie prime.

Ci sono poi progetti importanti per il territorio, mai portati a termine: da anni, ad esempio, si parla di pista ciclabile, che però ancora non è stata portata a termine e nella parte già a regime per lunghissimi tratti non è stata ancora asfaltata, è maltenuta e con segnaletica assolutamente insufficiente.

