Perugia, trovata morta in casa: disposta autopsia per donna 41enne

E’ stata trovata morta ieri mattina nel suo appartamento in centro a Perugia, E.G., una quarantunenne perugina. A fare la scoperta è stato un familiare che, preoccupato dal giorno precedente per le mancate risposte al telefono della donna, si è recato a casa sua. Ha suonato molte volte il campanello e sentiva i cani dentro abbaiare. Così ha chiamato i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta.

Il cadavere della giovane, era riverso in camera da letto. Nell’appartamento, chiuso dall'interno nessun segno di effrazione. Tuttavia la presenza di macchie di sangue ha richiesto l'intervento del pm di turno, Gianpaolo Mocetti e del medico legale, Sergio Scalise, sul posto. Nell’appartamento a un passo da Palazzo Penna sono intervenuti i poliziotti della mobile, della scientifica e della volante per tutti i rilievi del caso. Al momento è esclusa la morte violenta o provocata da terzi, sarà ad ogni modo l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

La donna era affetta da patologie che potrebbero aver avuto un ruolo nell’accaduto. Parenti e amici accorsi sul posto sono stati sentiti dagli inquirenti che indagano per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Per un familiare, colto da malore, ieri mattina si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

