Solo Umbria e Basilicata restano in fascia bianca: prosegue il calo dei positivi

Solo Umbria e Basilicata restano in fascia bianca. Il resto delle regioni italiane sono gialle o arancioni. In Umbria, in particolare, come ha certificato anche l’analisi del Nucleo epidemiologico regionale, la media mobile a 7 giorni, mostra un trend in leggera diminuzione rispetto alle settimane precedenti.

L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti all’8 febbraio è pari a 1.084. Per quanto riguarda la giornata di ieri è stata registrata un’altra diminuzione dei ricoverati che sono passati da 211 a 201. Anche le persone ricoverate in terapia intensiva sono scese, passando da 9 a 7. Idem per le persone ricoverate delle Rsa dedicate al Covid che sono passate da 46 a 45. Ovviamente anche la curva degli attualmente positivi fa registrare un’altra diminuzione. Ieri sono stati infatti 1.106 i nuovi positivi, a fronte dell’analisi di 2.435 tamponi molecolari e 7.544 antigenici. I guariti sono stati invece 1.630 e questo porta il totale degli attualmente positivi a 16.303. Purtroppo anche ieri si sono registrati altri 6 decessi di pazienti Covid: dall’inizio della pandemia sono quindi 1.682 i malati Covid che hanno perso la vita.

Solo nella prima settimana di febbraio in Umbria - secondo quanto contenuto in una nota della Regione - hanno persone la vita 34 persone positive al Covid. Intanto, sul fronte vaccinazioni, calano sempre di più le somministrazioni. Al momento le terze dosi sono state somministrate a 526.526 persone, ovvero il 61,33% della popolazione. Le seconde dosi a 729.582 mila e le prime a 737.147.

