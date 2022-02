Perugia, Regione Umbria dà l'ok ai sondaggi per la galleria da 1,4 km del Nodino

Alessandro Antonini 11 febbraio 2022 a

a

a

La Regione dell’Umbria mercoledì scorso ha autorizzato i sondaggi geognostici per la galleria della prima tranche del Nodo di Perugia: il cosiddetto Nodino, la variante stradale tra Collestrada e Madonna del Piano.

L'ufficio foreste, che ha la competenza sui siti di interesse comunitario Natura 2000, ha dato parere positivo alla valutazione di incidenza ambientale per i carotaggi utili a progettare un’unica galleria di 1,4 km senza soluzione di continuità tra colle e bosco di Collestrada, tale da non disturbare la fauna.

Nodo di Collestrada, il consulente del comitato ambientalista ha un lotto vicino al tracciato

E’ il passaggio atteso nella redazione del progetto definitivo affidato da Anas al raggruppamento Gpi Ingegneria–Cooprogetti–Engeko-Saim, che prevede una sezione stradale “extraurbana principale” di 7 chilometri. Il Nodino, per l’appunto. Che quindi, nonostante le polemiche, va avanti. L’obiettivo è ottenere il definitivo entro l’anno per poi completare l’iter autorizzativo, effettuare gli espropri ed la gara d’appalto. Serviranno altri due anni minimo. I punti cardine dell’intervento sono appunto la galleria naturale da 1,4 km, una galleria artificiale di circa 800 metri - come da prescrizioni e richieste della commissione Via - un viadotto di 400 metri sul Tevere, e i due svincoli di inizio e termine dell’intervento. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro in Regione con i rappresentanti dei Comuni di Perugia e Torgiano, i territori interessati dal tracciato. L’obiettivo è inserire nel progetto tutti i correttivi per ridurre l’impatto sull’ambiente e rendere l’infrastruttura più funzionale alle esigenze dei residenti. Anas sta studiando anche l’installazione di barriere antirumore su Ponte San Giovanni per andare incontro al comitato locale oltre allo studio dello svincolo a salire verso Perugia che verrà adeguato e realizzato in doppia corsia. Il costo stimato dell’intervento è pari 211 milioni di euro, di cui 160 milioni di lavori. Il progetto definitivo è atteso da 19 anni.

Progetto Nodino: maggioranza divisa in consiglio e la commissione rinvia l'atto di risoluzione

La Regione Umbria nel 2003 ha redatto il preliminare approvato da Anas nell’aprile dello stesso anno. Il documento è stato approvato con delibera Cipe del 2006, completo di compatibilità ambientale (con prescrizioni) e localizzazione. L’intervento è stato successivamente inserito come opera complementare nell’ambito del project financing della Orte-Mestre autostrada, che non è poi andato in porto. Due anni fa è stato rispolverato dalla Regione, che lo ha considerato strategico e ha chiesto al Mit di affidare ad Anas la progettazione definitiva. Sul territorio è nato un coordinamento di comitati e associazioni ambientaliste, Sciogliamo il Nodo, che si batte contro la realizzazione della variante stradale. Le prime verifiche sulle aree da espropriare, alcuni mesi fa, sono state già oggetto di contestazioni.

Il presidente di Legacoop Umbria Dino Ricci spinge sul Nodo: "Priorità per la regione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.