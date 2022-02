Situazione economica in Umbria, 40mila "soddisfatti" in più secondo il rapporto Mediacom043

11 febbraio 2022 a

Nel 2020, l’anno della pandemia, crescono gli umbri che si dicono soddisfatti della propria situazione economica. La percentuale di coloro che si dichiarano soddisfatti sale nel 2020 rispetto al 2019 dal 57,8% al 63%, il valore più elevato dal 2003 e decisamente più alto di valori medi dell’Italia e del Centro. L’incremento dell’area dei ‘soddisfatti’ in Umbria nel 2020 è del 9%, contro il +2,7% del Centro e il +3% dell’Italia. Nella regione ci sono infatti 40mila 'soddisfatti' in più. Lo certifica l'agenzia di big data Mediacom043.

Dati ovviamente da interpretare, soprattutto trattandosi di un’autovalutazione delle persone sulla propria situazione economica, ma che forniscono indicazioni preziose perché la percezione influenza le scelte e gli atteggiamenti delle famiglie (e delle imprese) e influisce quindi sugli aggregati economici. Questi dati, inoltre, possono contribuire a spiegare, almeno in parte, anche i cicli politici della regione.

In Umbria all’interno dell’area dei soddisfatti la crescita nel 2020 riguarda quasi esclusivamente gli ‘abbastanza soddisfatti’ (passati dal 52,8% al 57,8%), piuttosto che i ‘molto soddisfatti’ (passati dal 5% al 5,2%). Quanto all’area degli insoddisfatti, il calo in Umbria riguarda in misura maggiore i ‘per niente soddisfatti’ (scesi dall’11,4% all’8,3%) rispetto ai ‘poco soddisfatti’, che pure scendono dal 29,9% al 27,7%.

