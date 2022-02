Terni: Cioccolentino 2022, taglio del nastro per gli stand al centro della città

11 febbraio 2022 a

“Prendiamo questo momento come una ripartenza verso le prossime sfide”. Queste in sintesi le parole pronunciate giovedì 10 febbraio 2022 dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, dopo il taglio del nastro di Cioccolentino, kermesse che animerà il centro della città dell’acciaio fino a lunedì 14 febbraio 2022. E' stato un pomeriggio di festa e allegria con la città che come per magia si è illuminata. Uno scintillio di luci, cuori e proiezioni luminose sui palazzi storici della città. Per gli amanti dei dolci tante tentazioni negli stand dei cinque villaggi del cioccolato.

Cioccolentino torna per le vie del centro cittadino. Cinque villaggi e più di 50 espositori presenti

Stefano de Majo, con il suo Circo dell'amore, ha animato le vie del centro e lo farà per tutti i giorni della kermesse. E' uno spettacolo dal gusto retrò di un antico circo felliniano, in bilico tra le dolcezze dell’amore e del cioccolato. E così ogni giorno partendo da piazza Tacito, alle 17, la performance si snoderà lungo il corso fino a terminare alle 19 in piazza Europa. I più piccoli hanno incontrato Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto e degustato mele caramellate, biscotti, dolciumi, caramelle di ogni tipo e cioccolato. L'appuntamento è si ripeterà tutti i giorni.

Tanti gli innamorati che si sono dati appuntamento nei Love e choco point, allestiti in tutto il percorso della manifestazione, che si sono fatti scattare foto ricordo che verranno postate nella pagina Facebook di Cioccolentino. Lo scatto che riceverà più like vincerà un weekend romantico in hotel e Spa.

Cartellone per San Valentino: Cioccolentino evento clou ma ci sono anche Mogol e Cristicchi

Per tutto il fine settimana non mancheranno show cooking, degustazioni al buio e il Wine in love. Quest'ultimo appuntamento si terrà in piazza della Repubblica venerdì 11, sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio dalle 18 e 30 alle 19 e 30. Chi lo vorrà potrà partecipare ad una degustazione di quattro calici di vino in compagnia di un sommelier dell’associazione Assosommelier che farà scoprire i vini provenienti da vigneti d’eccellenza.

All'inaugurazione di giovedì 10 hanno partecipato, oltre al primo cittadino, anche il questore Bruno Failla, gli assessori comunali Maurizio Cecconelli, Elena Proietti, Stefano Fatale, il presidente Confcommercio, Stefano Lupi e altre autorità locali.

