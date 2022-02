Perugia, Guarducci: “Al Frontone aspettiamo 35 mila visitatori per Eurochocolate”. Al via prevendite online

11 febbraio 2022 a

Zio Conby già scorrazza per i giardini del Frontone di Perugia. Il personaggio, un con(b)iglietto che salta la fila, è stato creato da Eugenio Guarducci e dal suo team per promuovere la prevendita online, iniziata ieri, per prendere parte a Eurochocolate versione pasquale. L’evento, dal titolo A passo d’uovo in programma da 25 marzo al 3 aprile, si svolgerà ai giardini del Frontone e sarà un mix fra la formula open air tradizionale e il format al chiuso sperimentato lo scorso ottobre al centro Umbriafiere. “Il target che ci siamo prefissati è 35 mila presenze, il 50% di quanto realizzato a Umbriafiere”, dice Guarducci, presidente di Eurochocolate.

La formula, messa a punto con il Comune di Perugia, offre un percorso che inizia fra gli stand del cioccolato per poi spingersi alla visita dell’acropoli, dei suoi monumenti e dei cinque rioni. Nel quartiere di borgo XX giugno, epicentro della manifestazione, però c’è chi si chiede se l’antico giardino potrà reggere i flussi degli amanti del cioccolato per dieci giorni. “Per ragioni di capienza e logistica a suo tempo vennero spostati i concerti di Umbria jazz”, fa presente la presidente di Borgo Bello, Luana Cenciaioli.

Il piano di sicurezza dovrà essere studiato e redatto dalla macchina organizzativa e dovrà passare al vaglio del Comune e dell’apposita commissione almeno venti giorni prima dell’evento. “Al piano di sicurezza poi si dovranno aggiungere le misure anti Covid che stabiliscono entrate contingentate, distanziamenti degli stand e dei visitatori e le modalità anti assembramento”, precisa Iolanda Loreti, addetta al servizio delle manifestazioni fieristiche del Comune di Perugia. E precisa: “Le regole sulle manifestazioni fieristiche sono diverse da quelle che disciplinano lo spettacolo dal vivo”. E per chi volesse ulteriori informazioni sulla prevendita il prezzo è di 8 euro per il biglietto intero infrasettimanale (dal lunedì al venerdì) e di 10 euro per festivo e prefestivo.

