Bartocciate dolci, a Perugia tornano le frittelle dell'Ottocento

Continuano i festeggiamenti delle giornate del Bartoccio, che caratterizzano il Carnevale di Perugia. La società del Bartoccio rilancia la tradizione delle bartocciate dolci, le tipiche frittelle dell’Ottocento, nate tra le famiglie benestanti della città e che insieme ai tradizionali strufoli e frappe, accompagnavano i momenti di festa carnevalesca. L’iniziativa nasce dalla collaborazione della pasticceria B&B di via Annibale Vecchi, in accordo con la società del Bartoccio: giovedì 10 febbraio è stata proposta la degustazione dell’antica ricetta che ha dato il via alla vendita delle frittelle che si protrarrà fino alla fine del mese di febbraio.

“La società del Bartoccio vuole ridare vitalità a molte tradizioni, tra cui quella culinaria, in questo caso legata ai dolci di Carnevale – dice Renzo Zuccherini, presidente della Società del Bartoccio - Vogliamo far riscoprire le bartocciate come tipicità storica che rappresenta la peruginità. E così abbiamo pensato di riproporre alla gente del nostro territorio di gustare una ricetta del passato, rivista solo in alcuni passaggi”. Le frittelle sono presentate seguendo la ricetta originale. “L’unica cosa che cambia rispetto al passato è la farina che stiamo utilizzando, di tipo 1 – parla Barbara Baglioni del B&B di Elce – Per il resto abbiamo mantenuto gli stessi ingredienti, con pinoli, cedro candito, uova fresche, latte. Per quanto riguarda le decorazioni, possiamo prepararle in due modi: frittelle passate nello zucchero semolato, o frittelle con scaglie di mandorle e miele”.

Festeggiamenti anche oggi, con l’appuntamento in piazza Birago, con la presentazione del volume Bartoccio e Bartocciate di Luigi M. Reale, con Francesca Silvestri, Graziano Vinti, Renzo Zuccherini e l’autore. La pubblicazione è il lavoro di ricerca sul personaggio del Bartoccio e in generale sulle tradizioni carnevalesche perugine: si tratta di una narrazione cronologica che attesta la presenza della maschera nella società, sia a livello colto che popolare.

