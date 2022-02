Perugia, controlli anti Covid su mascherine e green pass: 12 contravvenzioni in 24 ore

Ale.Ant. 11 febbraio 2022 a

Dodici sanzioni per il mancato rispetto delle norme Covid in 24 ore. Nel dettaglio, nove multe in un giorno per altrettante persone che non portavano le mascherine.

E’ il dato che emerge dall’ultimo report della prefettura di Perugia datato 9 febbraio, che tiene in considerazione 1.392 persone controllate nella provincia di Perugia da tutte le forze dell’ordine. Tre le contravvenzioni per mancato green pass nei luoghi in cui è obbligatorio nello stesso lasso di tempo.

Dati in crescita rispetto ai due giorni precedenti, quando si sono registrate rispettivamente una sanzioni per mancato utilizzo della mascherina e una per violazione sulla certificazione verde.

Sempre ieri la polizia di Stato relativamente alle attività svolte il 9 febbraio su base provinciale, ha reso noto che “due sono state le contestazioni amministrative per violazione della normativa anti Covid, una relativa ad una donna trovata a bordo di un autobus senza i previsti dispositivi di protezione, l’altra per un soggetto che viaggiava a bordo di un mezzo pubblico senza il green pass”. Nello stesso giorno sono stati controllati dai soli agenti della questura sono state controllate 757 persone, 225 veicoli e 121 esercizi commerciali.

I servizi - fa sapere la polizia perugina - “si sono concentrati lungo le vie del centro cittadino, nelle zone periferiche e commerciali della città ma anche nelle stazioni e sulle principali arterie autostradali. Oltre al personale della questura, in campo anche le unità operative dei commissariati di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto, della polizia ferroviaria e della polizia stradale”.

Il dispositivo “ha disciplinato i controlli relativi all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie oltre che del possesso delle certificazioni verdi per l’accesso ai bar, ai ristoranti, alle palestre, ai servizi per la persona”.

La polstrada “ha rafforzato i controlli di vigilanza lungo le principali arterie autostradali e negli autogrill, mentre la polfer ha intensificato il monitoraggio in ambito ferroviario e nelle stazioni”.

