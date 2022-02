Spoleto, Bonificazione dell'Umbria lancia l'allarme siccità

Rosella Solfaroli 11 febbraio 2022 a

La diga sul torrente Marroggia è in sofferenza. Non arriva acqua dai fiumi Menotre, Topino e Clitunno perché le piogge scarseggiano e quindi, al momento, il volume disponibile di acqua per le 2.200 utenze servite è pari a soltanto il 36, 35%. L’invaso della diga sul torrente Marroggia, infatti, presenta un volume d’acqua disponibile di circa 1.368.440 metri cubi, mentre la necessità complessiva dei vari distretti sarebbe di 3.200.000. A lanciare l’allarme è la stessa Bonificazione dell’Umbria che, proprio in questi giorni, sta inviando la comunicazione ai suoi utenti per metterli al corrente di quella che è una difficoltà che potrebbe farsi ancor più preoccupante con l’arrivo della stagione calda. Un avviso che vuole essere anche un monito per gli agricoltori interessati a modificare un po’ il loro modo di coltivare, così da non trovarsi in affanno qualora la scarsità di pioggia impedisca all’impianto irriguo di soddisfare le esigenze di tutti. Sia per quegli agricoltori serviti con impianti irrigui a pioggia che quelli a scorrimento (nello spoletino, nel folignate e in Comuni come Trevi, Montefalco e Castel Ritaldi).

Nessuno di essi, infatti, riceve acqua di superficie che deriva dalla diga di Arezzo e dai fiumi Menotre, Topino e Clitunno, tutti con le portate in progressivo calo. “La situazione, che settimana dopo settimana si sta disegnando, ci porta a chiedere l’urgente attivazione dei tavoli di concertazione per identificare, nel rispetto delle priorità normative, le necessarie compatibilità fra i molteplici interessi gravanti sulla risorsa acqua”, sollecita Paolo Montioni, presidente del Consorzio della bonificazione umbra. “L’impianto irriguo coinvolge circa 3.500 ettari di terreno e 2.200 utenze - specifica Candia Marcucci, direttore del Consorzio - e a fronte del ripetersi sempre più frequente di fasi di scarsità idrica, il Consorzio sta operando per rendere gli impianti più efficienti, ridurre le perdite e incentivare il risparmio dell’acqua irrigua. Si tratta di interventi strutturali, in grado di fornire risposte di lungo periodo, per uscire dalla logica emergenziale”.

Uno su tutti è l’intervento che interesserà, per quasi 10 milioni, l’ammodernamento dell’impianto di irrigazione a pioggia della Valle di Spoleto, datato 1985, per quello che sarà un risparmio in termini di risorsa idrica del 30%. “Si tratta – spiega Marcucci - di procedere a riammodernare in maniera definitiva l’impianto di irrigazione che, servito dall’acqua della diga sul torrente Marroggia in località Arezzo di Spoleto, porta preziosa risorsa irrigua agli 850 agricoltori della nostra valle per una superficie di circa 1600 ettari irrigati”. Lavori su impianti irrigui che stanno invece andando avanti nell’area di Trevi.

