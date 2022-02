Umbria, il sindacato dei medici: negli ospedali mancano 69 primari

11 febbraio 2022 a

Mancano 285 medici negli ospedali dell’Umbria, di questi 69 sono primari. Le criticità maggiori si concentrano nella Asl Umbria 2 che comprende gli ospedali di Foligno, Spoleto, Norcia e Cascia, Narni, Amelia e Orvieto e che sconta la mancanza di 153 medici di cui 34 primari.

Nella Asl Umbria 1, invece, i medici che mancano sono 26, di cui 17 primari. Ventisei anche i medici che mancano all’ospedale di Perugia (di cui 5 primari) e 11 in quello di Terni, di cui 13 primari. I numeri sono quelli forniti dal Cimo Umbria e sono aggiornati al 31 dicembre 2021. “Da anni denunciamo la carenza di medici all’interno degli ospedali - evidenzia Cristina Cenci, vice segretario regionale di Cimo -. Nonostante questo, i medici durante il Covid si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato sopra le loro forze. Soltanto all’ospedale di Perugia si è fatto un mezzo miracolo chiudendo, nell’ultimo anno, venti assunzioni.

Per il resto la situazione va continuamente peggiorando: dei 69 primari che mancano, 10 sono quelli andati in pensione nell’ultimo anno ma alcune figure sono assenti da tempo memorabile. A Foligno, per esempio, il primario della gastrointerologia manca da tre anni, a Perugia da almeno dieci”. L’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, cita l’ultima indagine Anaao- Istat che pone l’Umbria in quarta posizione in Italia per numero di medici in rapporto abitanti, 224 ogni 100 mila.

“Sarà necessario aprire una riflessione sul sistema organizzativo in maniera tale da organizzare i servizi in maniera appropriata alle risorse e migliorando l’assistenza - evidenzia il direttore generale salute e welfare, Massimo Braganti -. Allo stesso tempo il nostro sforzo sarà massimo per assumere e fare arrivare professionisti da fuori e invertire la tendenza della fuga dei medici iniziata nel 2014”.

Intanto, però, la situazione di disagio che vivono i medici ospedalieri è ampiamente confermata da un sondaggio che il Cimo ha effettuato a livello nazionale. Per quanto riguarda l’Umbria è stato preso come riferimento un campione i 239 ospedalieri: il primo dato che balza all’occhio 77% degli intervistati vorrebbe continuare a svolgere la professione medica, ma soltanto il 26,4% resterebbe nella sanità pubblica. Chiamati a rispondere sull’emergenza pandemica, il 73,2% dei medici umbri intervistati reputa alto il livello di stress psicofisico causato dall’impegno sul fronte Covid-19. Sul fronte delle ore lavorate durante la settimana, il 24% degli intervistati ha risposto di andare oltre le 48 ore, il 52% di lavorare fino a 48 ore e solo il 24% di lavorare 38 ore. L’orario di lavoro, da contratto, è di 38 ore settimanali. Fa riflettere anche la percentuale relativa alle ferie non godute: più di 100 giorni accumulati per il 28% degli intervistati, tra i 51 e i 100 giorni per il 44%.

“Quello che emerge da questa indagine – spiega il segretario di Cimo Umbria, Marco Coccetta – mette bene in evidenza come il Sistema sanitario nazionale, oltre che regionale, sia un malato grave. Paghiamo lo scotto dei tagli avvenuti negli anni passati. Adesso dobbiamo mettere mano alla riorganizzazione complessiva dell’intero Sistema, altrimenti ne dovremo certificare solo l’estinzione”.

