Eurovision, ci sarà anche l'Umbria con le cartoline di Perugia e delle Cascate delle Marmore

L'Umbria sarà presente all'Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Ci sarà con due cartoline, quella di Perugia e quella delle Cascate delle Marmore, che saranno messe in onda assieme ad altre 39 provenienti da tutto il Paese e che faranno conoscere l'Italia ai telespettatori.

Eurovision Song Contest, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. L'annuncio a Sanremo

"Un evento da 183 milioni di spettatori, secondo i dati d’ascolto registrati lo scorso anno, e capace di generare milioni di interazioni sui social network di tutto il globo, si terrà quest’anno in Italia, a Torino per la precisione - ha scritto su Facebook l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti Urbani - Il tema di quest’anno sarà The sound of Beauty, perché l’Italia è Bellezza e questa bellezza sarà rappresentata anche dall’Umbria. Il format prevede infatti la messa in onda durante il festival di 41 cartoline, attraverso cui regalare agli spettatori di tutto il mondo un’immagine dell’arte e della natura del nostro Paese, tra cui ve ne saranno due dedicate all’Umbria. L’Umbria sarà rappresentata in particolare, da Perugia, capoluogo di Regione e città d’arte di indiscussa bellezza e dalle Cascate delle Marmore, uno spettacolo naturale di grande potenza che può rappresentare benissimo il claim che definisce l’Umbria ormai nell’immaginario collettivo non solo italiano ma internazionale: The Green Heart of Italy. Si tratta di una grande opportunità, data l’enorme visibilità offerta da tale evento in cui l’Umbria sarà rappresentata da due luoghi di incontrastabile bellezza che potranno raccontare perfettamente la ricchezza e la varietà della nostra terra".

Sanremo, vincono Mahmood e Blanco: "Ora possiamo ubriacarci"

Ma non finisce qui, perché l'Umbria potrebbe anche partecipare alla gara grazie a Blind. Il cantante di Ponte San Giovanni, infatti, è in lizza per rappresentare la nazione di San Marino. Se la dovrà vedere, il 19 febbraio, con Achille Lauro, Alessandro Coli in coppia con il dj Burak Yeter, la spagnola Cristina Ramos, la star dei social Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Ciccio con la band romana Deshedus, il cantautore Alberto Fortis, e la wild card sammarinese Fabry & LaBiuse feat i Miodio. Soltanto al termine di quella gara si saprà il nome del portabandiera di San Marino: tutto il cuore verde tiferà per il suo giovane cantante.

Il cantante Blind in corsa per rappresentare San Marino all'Eurovision

