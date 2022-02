Umbria, Blind: “Punto dritto all'Eurovision”

Arianna Sorrentino 10 febbraio 2022 a

Una grande opportunità per Blind che potrebbe portare l’Umbria all’Eurovision Song Contest in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Il giovane e talentuoso cantante di Ponte San Giovanni è tra i dieci artisti che si sfideranno al talent organizzato da San Marino Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante dello Stato di San Marino. “Questo momento è per me un riscatto, dopo Sanremo giovani che non è andato come speravo – dice Blind – sono abituato a riscattarmi, porterò con me anche la sofferenza che ho provato quando ho saputo di non poter salire sul palco dell’Ariston”.

Il cantante Blind in corsa per rappresentare San Marino all'Eurovision

I Big in gara si sfideranno in una finalissima che si svolgerà sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana. Blind si contenderà il posto con altri cantanti di livello nazionale e non solo: parteciperà Achille Lauro, oltre ad Alessandro Coli in coppia con il dj Burak Yeter, la spagnola Cristina Ramos, la star dei social Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Ciccio con la band romana Deshedus, il cantautore Alberto Fortis, e la wild card sammarinese Fabry & LaBiuse feat i Miodio.

“Gareggiare per Una voce per San Marino – così il nome del festival – è un’emozione forte, potente. Io sogno l’Eurovision e se non sarà quest’anno, prima o poi riuscirò a portare la mia musica su quel palco”. Non solo ambizione, ma anche tanta grinta che lo contraddistingue, come quella mostrata durante il suo percorso a Xfactor 2020 che lo ha catapultato in finale. “Credo che in me abbiano visto l’impegno che metto nel mio lavoro ma soprattutto la mia voglia di esprimermi – continua – sarà un’esibizione secca. O vinci o perdi. Ma per me essere lì è già un traguardo”. La preparazione alla serata del 19 è concentrazione e studio della canzone con cui si esibirà – Non mi perdo più – il suo ultimo singolo. “Non ho ansia, sono molto carico. Voglio dare il mio massimo”. Blind sogna ad occhi aperti e confessa: “Se l’Eurovision diventa realtà, io e il mio manager Marcello faremo Milano – Torino in bicicletta con la bandiera di San Marino sulle spalle”.

