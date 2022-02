Monte Santa Maria Tiberina, Stefania Capacci: “Il tabacco? È donna, da sempre”

Dalle prime tabacchine a oggi, come questa coltivazione ha sempre rappresentato un elemento importante per l'indipendenza economica femminile

10 febbraio 2022 a

a

a

“Quando pensiamo al tabacco la prima idea a venire in mente è che si tratti di un “club per soli uomini”, ma non è così e io ne sono la prova vivente”. Con queste parole Stefania Capacci, titolare insieme al fratello e ai cugini dell’omonima azienda agricola nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, al confine tra Umbria e Toscana, racconta cosa significa coltivare tabacco per lei e la sua famiglia. Lei tra i solchi di tabacco dell’impresa di famiglia ci è cresciuta, un po’ giocando e un po’ imparando quel mestiere che da sempre “è femmina”. Oggi gestisce un’azienda da due unità ponderali, cresciuta per dimensioni e produzione rispetto al passato e che fa del tabacco una delle sue eccellenze e specialità; coltivazione di grande tradizione per la zona, che dà lavoro oltre 2mila persone e che genera un indotto da circa 60 milioni di euro ogni anno.



Stefania, quando è iniziata la tua esperienza nel mondo del tabacco?

Credo di poter dire che sono nata sotto una foglia di tabacco. Questa azienda è stata fondata dai miei nonni subito dopo la guerra, è stata ereditata dai miei genitori e adesso ci siamo noi, la terza generazione: io, mio fratello gemello Alessandro e i miei cugini. Siamo cresciuti qui, giocando insieme e soprattutto imparando tutti i segreti e le sfaccettature di un lavoro che per noi è qualcosa di più, è parte del DNA della nostra famiglia.

In casa nostra, è sempre stato il tabacco a “dettare i tempi”. Ad esempio ho dei bellissimi ricordi legati ai giorni in cui si raccoglievano le foglie: i grandi pranzi tutti insieme con i nostri lavoranti, i loro volti gentil. Erano molte le persone che ci davano una mano durante le varie fasi della coltivazione, era un lavoro estremamente legato alla manodopera.



Cos’è cambiato rispetto a quando il mestiere lo facevano i tuoi genitori? Avete apportato delle modifiche nel corso del tempo?

Moltissime. Il nostro lavoro oggi è molto cambiato rispetto a una volta. Con il passare del tempo, come ogni realtà imprenditoriale, ci siamo meccanizzati: adesso i nostri dipendenti lavorano molto più con i macchinari rispetto a quanto fanno manualmente. Abbiamo cambiato anche il tipo di tabacco coltivato: prima lavoravamo molto “tabacco nero”, il Kentucky - quello da sigaro toscano per intenderci - mentre adesso ci dedichiamo completamente al Bright. Inoltre l’azienda è cresciuta, è cresciuto il lavoro, ed è cresciuta la nostra famiglia. Insomma, è cambiato tutto. Anzi, quasi tutto, perché rimane la cosa più importante: il piacere di stare insieme a lavorare il tabacco.

Fouad Abdennabi, detto Roberto: “Sono entrato in punta di pieri in questa filiera, ora mi batto per il suo futuro"

Tu gestisci questa azienda insieme alla tua famiglia, come donna hai mai percepito qualche pregiudizio nei tuoi confronti legato al fatto che lavori in un mondo popolato perlopiù da uomini?

È strano, bisogna fare molta differenza fra chi di tabacco “vive” e chi non conosce la nostra storia. Molto spesso quando racconto il lavoro che faccio, alcuni non mi credono del tutto, perché la coltivazione del tabacco è ancora considerato un mestiere duro, fisico e non adatto a una donna. Ma in realtà non è così, sono solo dei pregiudizi radicati soprattutto in chi ignora la tradizione del tabacco. Storicamente, infatti, qui da noi è ben nota la figura delle tabacchine, le donne che nel dopoguerra raccoglievano il tabacco per poi fare l’infilatura a mano. Un lavoro ben retribuito in un momento, come il secondo dopoguerra, in cui per molte donne l’indipendenza economica era un sogno irrealizzabile, figurarsi parlare di donne che guadagnavano anche meglio di un uomo! Addirittura si consigliava ai giovani di sposare una tabacchina per garantirsi il futuro. Capite bene, quindi, come questa idea di un mestiere “per soli uomini” sia lontana dalla realtà. Io sono la prova vivente di come un’azienda di tabacco possa essere portata avanti anche da una donna, ma come me siamo in molte all’interno della filiera, legate da rispetto e amicizia sincera e ci battiamo affinché questi pregiudizi scompaiano. Quello che le donne hanno rappresentato per questa filiera e per l’emancipazione femminile in generale ha avuto un grande impatto sociale, una vera e propria forma di riscatto. E questo non può essere dimenticato.

Riscatto, crescita e lavoro: che valore ha il tabacco per voi?

Non è possibile quantificare il valore che il tabacco ricopre nelle nostre vite. È parte di noi in ogni aspetto della nostra esistenza, fa parte del passato, della storia, del presente, di ciò che facciamo ogni giorno e del futuro che vogliamo trasmettere ai nostri figli. Coltivare tabacco è la cosa che ci riesce meglio, forse l’unica che sappiamo fare e non potremmo ne vorremmo fare nient’altro. Penso a mio padre e mio zio, che hanno 77 e 80 anni e ancora ci danno una mano. Non certo perché ne abbiamo bisogno, ma perché è la loro vita. Come farei a spiegare loro che da domani si cambia? E per noi è la stessa cosa.

Luca Focaccetti: "Nel tabacco ho visto un futuro, ora voglio contribuire al domani di questo settore"



E sotto l'aspetto economico, il tabacco che ruolo riveste?

Ovviamente anche dal punto di vista economico il tabacco è centrale, non solo per noi, ma per tutta l’Alta Valle del Tevere. Dalle cooperative alle associazioni, fino alle aziende che producono i fitofarmaci, i fertilizzanti o i macchinari per la lavorazione, tutto il mondo economico che gira attorno al tabacco è davvero “tanta roba”. Una realtà importante che non è solo tradizione legata al passato, ma soprattutto speranza per il futuro. Ed è anche per questo che tutti noi vogliamo che sopravviva. A parte le aziende, questa coltura garantisce a moltissime famiglie un indotto e un sostentamento economico che se venisse a mancare determinerebbe un impatto negativo per tutta la zona. E noi al nostro territorio teniamo moltissimo.

A questo proposito, che genere di approccio avete con l’ambiente che vi circonda? È qualcosa di importante per voi?

Importante? Direi piuttosto vitale. Il nostro lavoro e la nostra vita dipendono in modo diretto dall’ambiente in cui operiamo, ecco perché stiamo molto attenti a garantire la sostenibilità del nostro territorio e a tutelarlo nel miglior modo possibile. Ogni giorno seguiamo alla lettera le buone pratiche agricole e mettiamo in atto tutte le specifiche misure agroambientali sul tabacco, cercando di ottimizzare anche l’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti: in questo modo, riusciamo a ottenere un prodotto di sempre maggior qualità rispettando al contempo l’ambiente che ci circonda, costruendo così anche le basi per le generazioni future.



E i vostri dipendenti?

Loro sono il nostro tesoro più prezioso, una risorsa inestimabile. Siamo molto attenti a chi lavora con noi in azienda e cerchiamo sempre di assicurare loro una buona occupazione per tutto il corso dell’anno. Ma soprattutto vogliamo che lavorino in sicurezza, ecco perché ci impegniamo affinché seguano corsi di formazione e di aggiornamento in modo costante: come ho detto, adesso lavoriamo a stretto contatto con macchinari che ci hanno semplificato la vita ma, se utilizzati in modo improprio, potrebbero risultare pericolosi. Conosciamo ognuno di loro, qui lavorare insieme è come essere parte di una grande famiglia. Ecco perché siamo così attenti e investiamo così tante risorse: la sicurezza non ha prezzo.



Cosa speri per il futuro di questa filiera?

Credo un po’ quello che desideriamo tutti, che tutto questo possa continuare. Il tabacco non è soltanto un mestiere, ma è anche una cultura, una scelta di vita, una tradizione di famiglia. Diciamo che spero ci sia una quarta generazione ed una quinta e molte altre che possano portare avanti questo lavoro con la stessa passione con cui lo stiamo facendo noi. Lo spero soprattutto per le donne che verranno, perché adesso che la parte più “fisica” del lavoro è diventata meno impattante, il tabacco è “donna” più di quanto non lo sia mai stato. Ecco perché mi auguro che queste ultime, un domani, sappiano apprezzare e amare questo lavoro quanto l’ho fatto io. Perché per me è stata e sarà sempre la vita.

Una filiera di valore composta da centinaia di piccole e medie aziende che hanno plasmato e continuano a plasmare il nostro territorio. Aziende e persone dietro ad una coltivazione storica che, adesso, prendono voce grazie ad un progetto targato JTI per scoprire i volti dietro questa storia di successo.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.