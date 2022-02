Terni, stadio-clinica: presentato il progetto da 62 milioni

Giorgio Palenga 09 febbraio 2022 a

“Costruiremo uno stadio bellissimo, che potrà ospitare anche partite di Champions League o di Coppa del Mondo. Sarà uno stadio che potrà vantarsi di essere nato abbinato a un centro che sviluppa intelligenza e ricerca, una clinica che si caratterizzerà per tre aspetti: sarà a disposizione dei ternani, collaborando con l’ospedale di Terni e con la sanità locale, motivo per cui chiediamo i posti letto convenzionati; poi avrà anche dei posti letto per ‘ricchi’, perché nella nuova clinica si faranno cose uniche al mondo; e infine ci sarà un centro di ricerca medico-scientifico all’avanguardia, con attrezzature di livello internazionale. Io prometto che a Terni ci sarà la ricerca più importante del mondo”.

Parole e musica di Stefano Bandecchi, presente-assente alla presentazione ufficiale di martedì 8 febbraio 2022 del progetto stadio-clinica, la mattina al Comune di Terni- rappresentato dal vice presidente della Ternana, Paolo Tagliavento, e dal project manager, Sergio Anibaldi - il pomeriggio all’incontro con la stampa. Bandecchi ha lanciato il suo proclama nel corso di un complicatissimo (dal punto di vista tecnico) collegamento dalla sua università, a Roma, mentre nella sede della società rossoverde, in via della Bardesca, era regolarmente presente il sindaco, Leonardo Latini, oltre ai già citati Tagliavento e Anibaldi.

Bandecchi, e successivamente Anibaldi, ha ribadito un concetto che ormai dovrebbe essere sin troppo chiaro, soprattutto a chi dovrà esaminare la pratica 90 chilometri più a nord: i due progetti, ancorché ovviamente diversi per caratteristiche, sono però legati a doppio filo. Ovvero o si fanno tutti e due, o non se ne fa niente. E ovviamente è quello della clinica su cui si accendono i riflettori, garantendo all’investitore quella redditività che giustifica poi il ben più oneroso esborso per realizzare lo stadio.

Questi i numeri dei due progetti:

Dati tecnici nuovo stadio

Totale area d’intervento mq 172.793

Capienza spettatori 18.037 (di cui 1.986 ospiti)

Spazi pedonali mq 25.000

Posti auto 1.262

Museo della Ternana mq 730

Superfice commerciale mq 5700

Ristorazione mq 850

Dati principali clinica

Superficie area intervento mq 42.644

Superficie max prevista mq 15.635 (2.892 interrati)

Posti letto 203

Posti auto 499

Investimenti complessivi

Investimenti opere pubbliche 41.199.066,57 euro

Costo casa di cura 20.100.000 euro

Totale 61.299.006,57 euro

Contributo sottopasso 870.000 euro

Totale generale 62.169.006,57 euro

Spese tecniche accessorie 1.678.000 euro

Ma quali potrebbero essere i tempi per la realizzazione di stadio e clinica? Sergio Anibaldi ha fissato una serie di potenziali scadenze: “Se tutto va bene e nei termini giusti - ha detto l’architetto - la firma della convenzione potrebbe avvenire per settembre 2022. Poi calcoliamo tre mesi per il progetto esecutivo, l’approvazione e le tre fasi costruttive. L’inizio lavori per febbraio 2023 con completamento – e utilizzo di uno stralcio nuovo dello stadio – a luglio 2023; quindi marzo 2024 il secondo stralcio e febbraio 2025 il terzo stralcio”. E il 2025 non è una data qualunque per la Ternana: “Sapete che anno è, no?”, è la domanda retorica dello stesso Anibaldi. Sì, è l’anno del centenario della fondazione della Ternana.

