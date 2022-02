Perugia, spariscono 100 mila euro da biglietteria Busitalia: condannati due ex dipendenti

09 febbraio 2022 a

a

a

Un anno e quattro mesi di reclusione (con pena sospesa) e una multa da 800 euro ciascuno per aver sottratto oltre 100 mila euro dalle casse della biglietteria di Busitalia a piazza Partigiani. Più, il risarcimento dei danni all’azienda di tutti i soldi che risultano essere stati sottratti. E’ questa la sentenza emessa ieri al termine del processo con rito abbreviato (che quindi comporta lo sconto di un terzo della pena) nei confronti di due ex dipendenti di Busitalia, dal gip, Natalia Giubilei. Il sostituto procuratore aveva chiesto per loro una condanna a due anni e otto mesi con l’accusa - ben più grave - di peculato.

Ragazzo colpisce con un pugno il vetro della biglietteria

Secondo la ricostruzione accusatoria, i due ex impiegati si sarebbero appropriati rispettivamente di 42.956 mila euro e di 63. 528 mila euro. Il tutto, sempre per la ricostruzione accusatoria, sarebbe accaduto in meno di due mesi. E proprio questo arco di tempo ristretto è una delle principali critiche della difesa che reputa “impossibile” un tale ammanco in così poco tempo. L’avvocato degli ex dipendenti, Michele Nannarone, annuncia ricorso in appello. Nella corposa memoria difensiva depositata infatti, la riqualificazione del reato da peculato ad appropriazione indebita era solo in subordine. Per la difesa infatti non vi erano gli estremi per una condanna al di la di oltre ogni ragionevole dubbio perché erano emersi diversi elementi di “dubbia trasparenza” non solo in capo agli imputati nella gestione dei contanti incassati per la vendita dei biglietti e degli abbonamenti.

Bigliettai infedeli, verso il licenziamento

Il legale nella memoria sottolinea il fatto che non vi fosse un programma di gestione telematico, e che non venivano fatti versamenti con rendicontazioni precise. I contanti venivano depositati in una cassaforte di cui avevano le chiavi i dipendenti di piazza Partigiani. Oltre agli odierni condannati l’azienda, un anno dopo i fatti (2018) licenziò - sta scritto nella memoria difensiva - pure il loro superiore per la gestione degli incassi derivanti dal rinnovo di abbonamenti e biglietti.

Spariti i soldi degli abbonamenti, bigliettai infedeli licenziati e sotto indagine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.