Covid in Umbria, campagna vaccinale agli sgoccioli. D'Angelo: "Restano gli irriducibili no vax"

Prenotazioni booster ridotte al minimo, prime dosi sempre più al ribasso. Somministrazioni giornaliere sotto quota quattromila. La campagna vaccinale umbra frena ogni giorno di più. E con la media di appuntamenti presi negli hub vaccinali rischia di fermarsi. La spinta arriva delle inoculazioni in farmacia e negli ambulatori dei medici di base. Ma è la quota complessiva delle iniezioni che segna il passo. Ieri era pari a 3.794. Lo scorso martedì erano 8.563. Più che dimezzati in una settimana.

A ieri, stando ai dati della Regione, figuravano 26.367 prenotati per prime, seconde e terze dosi negli hub vaccinali. Stando alle iniezioni delle ultime 24 ore, c’è autonomia per sette giorni.

Ma poi vanno aggiunte le prestazioni di farmacisti e medici di famiglia, si diceva. Nel complesso ieri la quota di 736.415 vaccinati con prima dose (85,42%) non è aumentata. Anzi, per un riallineamento del sistema - fanno sapere dalla Regione - ha riscontrato un calo dello 0,1%. Terze dosi a quota 521.119, +0,61% rispetto al giorno prima. Una copertura pari al 60,7%. Resta il 39,3% della popolazione che - secondo il ministero della Salute - senza dose addizionale dopo i 120 giorni rischia vedere passare la propria protezione dalla diagnosi di infezione dal 64% al 36% e dal 92% all’86% per prevenire i casi di malattia severa.

Il commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, prende atto dei numeri e di una quota di ‘irriducibili’. A cui rivolge il suo appello. “Il nostro obiettivo - spiega D’Angelo al Corriere dell’Umbria - è riuscire a fare vaccinare la quota più ampia di popolazione. Perché con il vaccino si riduce il rischio individuale di una patologia severa. È rimasta una quota di circa 80 mila (al netto di chi ha contratto il virus) cittadini 'irriducibili' che non ha ancora aderito: abbiamo messo in campo di tutto, una rete con hub, farmacie e medici di base, orari allargati, un numero congruo di posti in agenda e vax day. Ma le prenotazioni sono in continuo calo. Il nostro è un appello anche attraverso i media per sensibilizzare una volta di più all'immunizzazione di tutta la popolazione”.

La scorsa domenica è stato organizzato un vax day a livello regionale senza prenotazioni. Anche perché c’erano soltanto 50 richieste attraverso il sito della Regione. In 12 hub in tutto il territorio sono state somministrate 2.144 dosi. Meno della metà della media dei vaccine day effettuati il 6 e il 12 dicembre.

