Umbertide, abbattuti 12 alberi pericolanti

Alberi secchi, malati e pericolanti eliminati per garantire la sicurezza di cittadini, veicoli e della strada. E' quanto avvenuto in via Cesare Battisti, la lunghissima lingua di asfalto posizionata dietro la stazione ferroviaria che va da davanti alla caserma dei carabinieri fin oltre il campo sportivo Usu e l'attuale centro vaccinale cittadino.

In tutto sono state 12 le piante abbattute a Umbertide. Nello specifico si tratta di tigli, arrivati ormai alla fine del loro ciclo di vita, che erano diventati un vero e proprio pericolo per gli abitanti della zona. Lungo via Battisti sono circa 200 le piante di questa tipologia esistenti, tanto da essere soprannominata da tempi immemore l'alberata.

Facendo riferimento alle numerose segnalazione da parte di cittadini nel corso del tempo, il Comune ha quindi deciso di togliere le piante pericolose al fine di garantire l’incolumità dei residenti della zona e di coloro che passano nella frequentatissima via. Il tutto comunque è avvenuto dopo una apposita perizia agronomica da parte dell'ufficio tecnico.

Così spiega l’intervento l'assessore comunale all'Ambiente, Francesco Cenciarini: “L’abbattimento degli alberi in via Battisti non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Purtroppo è ancora molto diffusa l’errata convinzione che si ricorra all’abbattimento degli alberi per velocizzare un lavoro, o per risolvere un problema alla radice, perché magari non si ha voglia di affrontarlo in modo diverso. Qui non c’erano altre strade percorrere o soluzioni a portata di mano”.

Continua l’assessore Cenciarini: “Gli alberi per quanto belli e antichi, non devono mai rappresentare un pericolo per cose e persone. Troppo spesso si sente parlare di alberi che si abbattono su macchine, case e passanti, spesso arrivando persino a sfiorare la tragedia. Ecco perché insieme all’ufficio tecnico, abbiamo deciso, dopo un’accurata perizia agronomica, di abbattere selettivamente 12 piante delle circa 200 presenti lungo la via. Perché erano a fine ciclo vita, malate, secche e pericolose”.

