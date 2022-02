Campello sul Clitunno, al mercatino senza green pass: due multe da 400 euro

09 febbraio 2022 a

a

a

A Pissignano torna il mercato dell'antiquariato dopo lo stop imposto dal Covid 19 e due visitatori vengono pizzicati senza green pass. I carabinieri hanno compiuto un controllo tra i 250 banchi montati dagli altrettanti ambulanti che domenica scorsa sono tornati ad affollare la via che attraversa la frazione di Campello sul Clitunno e le aree antistanti le fonti del Clitunno senza riscontrare criticità, anche nell'ambito delle verifiche compiute per il rispetto delle norme anti contagio. Anche la quasi totalità degli avventori della fiera, che viene organizzata la prima domenica di ogni mese, indossava regolarmente la mascherina anti Covid 19, che all'aperto non sarà più necessaria dall'11 febbraio, ed erano muniti del green pass previsto per accedere a una fiera, anche se organizzata su strada.

Ubriaco aggredisce moglie e figlio, il ragazzino scappa e si rifugia dai vicini

Durante i controlli sono emerse due persone che visitavano il mercato senza avere la certificazione verde introdotta durante l'emergenza sanitaria. Entrambi hanno spiegato ai carabinieri di non essere a conoscenza dell'obbligatorietà anche per i mercati all'aperto prevista dalla legge e quindi di non avere il green pass richiesto dai militari per il controllo. I due sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti contagio e hanno concluso la domenica con una sanzione da 400 euro ciascuno.

Tenta di rubare energia elettrica al Comune e causa black out

Anche a Norcia proseguono le verifiche per il rispetto delle regole di contenimento del Covid-19, ma anche qui i militari riscontrano un sostanziale rispetto da parte della comunità. Negli ultimi giorni sono stati controllati 38 tra bar e negozi e in tutti i casi sia il personale al lavoro che i clienti erano dotati di green pass. Unica eccezione, invece, è rappresentata dall'avventore di un bar che si aggirava nel locale senza la mascherina. A Norcia, comunque, l'Arma continua a tenere alta la guardia anche sulle strade dopo le numerose denunce per guida in stato d'ebbrezza, che in un caso hanno provocato anche un incidente. Nell'ultimo weekend, però, nessuno è stato sorpreso al volante ubriaco, ma sono comunque fioccate multe, dieci per la precisione. Tra le violazioni contestate il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l'elevata velocità e l'omessa revisione dell'auto.

Vende mascherine contraffatte all'Agenzia delle dogane, denunciato imprenditore spoletino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.