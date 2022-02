Perugia, 913 domande per il contributo affitto. Ma il 30% non ha i requisiti giusti

09 febbraio 2022 a

Sono 913 le domande arrivate al Comune di Perugia per l’assegnazione del contributo affitto. Di queste, però, un buon 30% è stato scartato perché privo dei requisiti richiesti. Una sola domanda è risultata inammissibile perché arrivata oltre i termini previsti e fissati al 17 dicembre 2021. I controlli incrociati effettuati dagli uffici competenti, hanno portato all’esclusione di 394 domande per mancanza dei titoli richiesti dall’avviso pubblico. In particolare, l’insufficiente incidenza del canone sul reddito e il mancato possesso di una residenza o di una attività lavorativa stabile nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Sono state 519, invece, le domande ammesse alla misura. Con l’utilizzo del programma informatico messo a disposizione della Regione Umbria sono state elaborate due graduatorie provvisorie, oltre quella relative alle esclusioni. Sono 515 le domande ammesse di nuclei familiari con Isee non superiore a due pensioni minime Inps rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%. Quattro le domande ammesse di nuclei familiari con Isee superiore a due pensioni minime Inps, e fino a 30 mila euro, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

Ora c’è tempo sino al 28 febbraio per la presentazione di richieste di riesame, purché riferite a eventuali errori formali presenti nelle graduatorie. Una volta esaminati i vari ricorsi e dopo aver accertato l’incasso della somma assegnata al Comune di Perugia da parte della Regione, la graduatoria diventerà operativa secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale numero 279 del 7 febbraio. Il Comune di Perugia ha a disposizione oltre 900 mila euro (905.024 per l'esattezza) in base alla ripartizione dei fondi nazionali e regionali che ammontano complessivamente, per l’Umbria, a oltre quattro milioni di euro. Il 15 settembre, infatti, la giunta regionale aveva approvato la delibera che assegnava ai 92 Comuni dell’Umbria messi a disposizione dal Ministro delle infrastrutture e collegate alle misure urgenti e straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. All’Umbria erano andati 4.081.184 euro cui erano andati ad aggiungersi altri 108.731 euro resi disponibili dalla Regione.

“Questi contributi sono destinati ad aiutare i nuclei familiari in affitto che si trovano in difficoltà - aveva evidenziato l’assessore regionale, Enrico Melasecche, nel presentare la misura di sostegno - che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito”. I Comuni hanno aderito in maniera veloce e puntuale vista la situazione di grave disagio in cui versano molti cittadini anche per colpa della crisi generata dalla pandemia. Il sostegno arriva a 30 mila euro annue a famiglia.

