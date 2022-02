Perugia, il cantante Blind in corsa per rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest

Gabriele Burini 08 febbraio 2022 a

Ci potrebbe essere anche l'Umbria all'Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Il cantante perugino Blind, infatti, è tra gli artisti in gara per rappresentare San Marino. Il ragazzo di Ponte San Giovanni, ex concorrente di X Factor 2020, si contenderà il posto con altri cantanti di livello nazionale e non solo. Perché parteciperà anche Achille Lauro, oltre ad Alessandro Coli in coppia con il dj Burak Yeter, la spagnola Cristina Ramos - vincitrice di Got Talent Spagna nel 2016 -, la star della tv e dei social Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus, il cantautore Alberto Fortis, e la wild card sammarinese Fabry & La Biuse feat. i Miodio.

Blind, rapper perugino originario di Ponte San Giovanni, aveva provato a partecipare al Festival di Sanremo 2022, non venendo però selezionato. In una intervista al Corriere dell'Umbria aveva confessato di essere "dispiaciuto visto il cuore e l'anima che avevo messo sul brano che ho presentato. Detto questo non demordo, so cosa significa il palco dell’Ariston e proverò di nuovo ad arrivarci. Il Festival lo guarderò - aveva detto - anche perché in gara ci sono artisti che stimo molto".

Blind, dopo il no di Sanremo il 2022 inizia con il nuovo singolo "Non mi perdo più"

Gli artisti in gara per rappresentare San Marino si sfideranno in una finalissima, presentata da Senhit e Jonatan Kashanian, con i vincitori delle semifinali del talent show Una voce per San Marino. L'atto conclusivo si terrà al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio, e sarà trasmesso in diretta tv su San Marino Rtv. "È una novità assoluta in Repubblica - ha commentato in conferenza stampa il segretario per il Turismo Pedini Amati - È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti". A spiccare, oltre a Blind, c'è sicuramente Achille Lauro, che aveva accettato di partecipare già prima del Festival di Sanremo. "A forza di insistere ha finalmente accettato", ha rivelato Vittorio Costa di Media Evolution.

