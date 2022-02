Spoleto, per Don Matteo 13 ultima settimana di riprese

Filippo Partenzi 08 febbraio 2022 a

Tanti curiosi lunedì 7 febbraio, in piazza Garibaldi a Spoleto, per il nuovo ciak delle riprese di Don Matteo 13. Il cast e la troupe si sono ritrovati già in mattinata davanti alla farmacia Amici e al forno Bonucci per girare alcune scene: presente, ovviamente, Raoul Bova reduce dall’esperienza vissuta (insieme a Nino Frassica) sul palco di Sanremo. Con lui anche la moto che, nelle 10 puntate previste, utilizzerà per spostarsi da un luogo all’altro della città: addio confermato quindi all’iconica bicicletta, impiegata fino a questo momento da Terence Hill.

Il set, nella giornata di martedì 8 febbraio, verrà allestito (condizioni meteo permettendo) in piazza Duomo mentre mercoledì si tornerà nell’area di piazza Garibaldi. Le registrazioni, nello specifico, andranno avanti fino al 12 febbraio: in seguito la Lux Vide si concentrerà sulla fase della post-produzione e del montaggio, in vista del debutto su Rai Uno fissato per il 10 marzo. Grande, tra i fan, è la curiosità in merito al passaggio di consegne tra Hill e Bova: a fornire qualche dettaglio in più a riguardo è stato lo stesso attore 50enne in una recente intervista. Ulteriori dettagli in merito alla trama della nuova stagione sono attesi nei prossimi giorni.

Nel frattempo il Comune, per consentire il regolare svolgimento delle riprese, ha deciso di effettuare alcune modifiche alla viabilità in centro storico. Martedì 8, come si legge nell’ordinanza dirigenziale n. 27 pubblicata nell’albo pretorio, dalle ore 8 alle 20 in vicolo della basilica e via del Municipio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (fatta eccezione per i mezzi utilizzati dalla produzione). Lo stesso provvedimento, nel medesimo orario, riguarderà piazza Campello (l’area di sosta, il lato opposto e la strada in discesa verso via Saffi). “È consentita la sosta in via Gattaponi ai mezzi funzionali alle riprese cinetelevisive per l’intera giornata, in deroga alla vigente disciplina della circolazione”.

