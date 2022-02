Perugia, Burger King a Centova: la pratica passa a maggioranza

08 febbraio 2022 a

La pratica sul nuovo Burger king a Centova è passata in consiglio comunale e la maggioranza ha retto. Ricompattandosi, per il momento. L’assise di Palazzo dei Priori ha approvato con 22 voti a favore (maggioranza) e 10 contrari (opposizione) la variante al prg per l’introduzione del comparto in località Centova riguardante l’approvazione delle opere compensative esterne al comparto e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Nell’area a destinazione parco campagna urbana ubicata a Centova – hanno spiegato la presidente della III commissione Cristiana Casaioli e l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia - il prg prevede la possibilità di realizzare un parcheggio pubblico a raso.

In caso di attuazione privata, l’intervento deve farsi carico della contestuale realizzazione di un ponticello in legno ciclabile di collegamento al percorso ciclopedonale e della realizzazione di un tratto di detto percorso compreso tra la rotatoria sita all’uscita dello svincolo di Madonna Alta e la stazione ferroviaria Capitini.

Con istanza presentata nel 2015 gli attuatori privati hanno chiesto di poter attuare il comparto e di integrare funzionalmente lo stesso con un esercizio di ristorazione per una superficie univa complessiva di 400 mq (con altezza massima di 4,50 metri), di cui 175 derivanti da un residuo volumetrico trasferito dal limitrofo comparto. La proposta iniziale era appunto di un Burger king. Il capogruppo della Lega Lorenzo Mattioni ha annunciato voto favorevole ma non prima di aver mandato un messaggio ai partner di coalizione. “Ai nostri occhi si prospetta una volontà, talvolta malcelata, di non rispettare i patti del dopo voto 2019: un atteggiamento per noi inspiegabile visto che il nostro gruppo viene da due anni in cui ha portato in maggioranza le esperienze positive del territorio ed ha difeso le scelte più difficili dell’amministrazione anche quando sarebbe stato più comodo difendere le posizioni di bandiera”.

