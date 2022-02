Perugia, grandi opere in centro storico: al Turreno lavori conclusi entro il 2026

Alessandro Antonini 08 febbraio 2022 a

Nuovo Turreno, Palazzo dei Priori assicura: la fine dei cantieri non andrà oltre il 2026. Sono questi i tempi previsti per la rendicontazione dei lavori dalla nuova fonte di finanziamento. Altrimenti si perdono i soldi. I 2.889.379,04 euro inizialmente previsti nella programmazione dei fondi europei Por Fesr, la cui rendicontazione doveva concludersi entro il 2023 e per i quali il progetto del Turreno (il definitivo è attesto nelle prossime settimane) non avrebbe mai fatto in tempo, sono stati individuati nel piano di sviluppo e coesione. Che ha tempi più lunghi, “allineati con quelli del Pnrr, ossia il 2026”, ha spiegato ieri in quinta commissione l’assessore comunale all’urbanistica Margherita Scoccia.

Di fatto l’amministrazione si dà tempo un anno in più rispetto all’orizzonte del 2025 fissato nella delibera di fine 2021. Scoccia ha annunciato che nel cronoprogramma è prevista la realizzazione e l’inaugurazione della Turrenetta, come corpo a sé, con tempi più rapidi. Nel documento si fa riferimento alla primavera 2024. Per il Turreno il progetto è ambizioso: l’obiettivo, in sostanza, “è di restituire alla città non solo un luogo dove si consumi cultura, ma che sia fabbrica dell’innovazione digitale nel campo delle arti visive in genere, dello spettacolo e del teatro”, è stato detto.

Ai 2,9 milioni del fondo Ue si aggiungono 245 mila euro dell'Agenda urbana e 1,4 milioni della Fondazione Carisp di Perugia. Il nuovo cinema teatro sarà anche laboratorio digitale e “piazza al coperto”, con una parte comunicante all’esterno, in piazza Danti. Qui i lavori per la nuova viabilità, che hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie, “inizieranno entro quest’anno”, ha assicurato Scoccia. La quinta commissione, presieduta da Emanuela Mori di Italia Viva, ha ascoltato anche Leonardo Varasano, assessore alla cultura, sui fondi sterzati per la Biblioteca Augusta e San Francesco al Prato. Per l’Augusta sono previsti 1.285.379,04 euro per la valorizzazione del patrimonio libraio e per la sicurezza dell'edificio. Al piano terra è previsto uno spazio museo in cui verrà allestita una esposizione permanente del fondo antico. E all'ex chiesa di San Francesco al Prato con 400 mila euro verrà creato un percorso virtuale interno sulla storia del complesso monumentale. In lavori in questo caso dovranno essere conclusi entro il prossimo anno. I progetti già ci sono. “Questo non ritarderà l’assegnazione della gestione ordinaria di San Francesco al Prato”, assicura Varasano. Ma anche qui i ritardi si sommano: la procedura di affidamento doveva concludersi nel 2019, data annunciata di fine cantieri. Poi lo slittamento.

